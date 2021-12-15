Студентам ЗГУ рассказали о мошенниках и профилактике наркомании

Инициатором проведения лекции в Заполярном государственном университете им. Н.М. Федоровского стал председатель Общественного совета при ОМВД России по Норильску Мурад Вагабов. Перед студентами выступила старший оперуполномоченный отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Норильску Олеся Галечян. Она напомнила собравшимся, что употребление наркотиков оказывает негативное воздействие на физическое и психическое здоровье. Молодым людям как активным пользователям социальных сетей разъяснили, на что следует обращать внимание при получении распространяемых в Интернете предложений о работе, предполагающей нарушение закона, и предостерегли от отклика на подобные предложения, а также напомнили об уголовной ответственности за хранение и распространение наркотиков.

Также Олеся Галечян рассказала, что полицейскими на постоянной основе проводятся оперативные мероприятия по выявлению и пресечению деятельности злоумышленников, распространяющих наркотики с использованием IT-технологий. Майор полиции подчеркнула, что анонимность, которую якобы создают интернет-ресурсы, иллюзорна:

— Все действия правонарушителя в сети оставляют след. Полицейские мониторят интернет-пространство для выявления противозаконных сайтов, форумов и социальных страниц с целью пресечения распространения наркотических средств и психотропных веществ.

В завершение встречи председатель Общественного совета при ОМВД России по Норильску призвал молодое поколение вести здоровый образ жизни, отказаться от сомнительных рисков, не откликаться на информацию о лёгком заработке и не преступать закон. Кроме того, общественник напомнил студентам о распространенных схемах мошенничеств, совершаемых с применением IT-технологий. Мурад Вагабов также предложил студентам распространять полученную ими информацию среди знакомых и родственников, чтобы предотвратить возможный обман в отношении них, сообщили в ОМВД по Норильску.