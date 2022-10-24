Студентов Красноярья приглашают принять участие в олимпиаде «Я — профессионал»
Студентов Красноярья приглашают принять участие в олимпиаде «Я — профессионал»
Дипломанты получат льготы при поступлении в магистратуры, аспирантуры и ординатуры ведущих российских вузов и возможность пройти стажировку в крупной профильной компании. Золотые, серебряные и бронзовые медалисты олимпиады также получат денежные премии до 300 тысяч рублей, сообщили в краевом министерстве образования.
Олимпиада пройдёт по 73 направлениям: естественно-научные, медицинские, инженерные, компьютерные, аграрные, гуманитарные и социально-экономические. Участвовать можно в неограниченном количестве направлений.
Состязания, которые организуют 33 ведущих вуза страны и более 500 российских компаний, позволяют мотивированным студентам продемонстрировать свои профессиональные компетенции.
Зарегистрироваться можно на официальном сайте олимпиады olymp.hse.ru/profi до 15 ноября.
«Я — профессионал» — один из флагманских проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей», проводится при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ в рамках нацпроекта «Образование». Цель проекта – поддержка талантливых студентов разных специальностей, которая позволит им продолжить обучение в ведущем вузе страны или начать карьеру в крупной компании.