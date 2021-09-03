Студентов НГИИ с началом учёбы поздравили первые лица города

Глава Норильска Дмитрий Карасев уверен, что годы студенчества у большинства людей остаются в памяти как наиболее позитивный и интересный период в жизни. «Норильский государственный индустриальный институт — один из ведущих вузов нашей страны. Его знают и за пределами России. Всё это благодаря педагогам и талантливым студентам. Я знаю, что в скором времени НГИИ получит высокое звание университета. То есть студенты, которые сегодня поступают в институт, будут выпускниками университета.

Однако сегодня НГИИ — не просто образовательное учреждение. Оно является центром изучения вечной мерзлоты. Это очень важно как для Норильска, так и для всей Арктической зоны. Мы сможем делиться новыми научными знаниями с городами российской Арктики, а также с северными территориями других стран.

Я желаю вам успехов в учёбе. Уверен, что ваша студенческая жизнь будет насыщенной, яркой и запоминающейся», — обратился к первокурсникам Дмитрий Карасев.

Он также рассказал, что дал коллегам поручение создать в этом году Молодёжную коллегию при главе Норильска, в которую войдёт молодёжь и студенты от 14 до 35 лет.

«В этом году стартовала работа по комплексному плану развития города. И нам обязательно понадобится ваше участие, ваши знания. Только вместе мы сможем сделать город лучше. Приглашаю активных и целеустремлённых присоединиться к коллегии и обещаю, что буду непосредственно курировать её деятельность», — подчеркнул глава города.

Председатель Норильского городского Совета депутатов Александр Пестряков отметил, что также сохранил самые лучшие воспоминания о временах обучения в вузе. «В НГИИ педагоги куют кадры во имя развития страны. Очень важно, что вас будут не только обучать, вы также получите серьёзные практические навыки. В результате эти знания и умения помогут развивать наш город, Российскую Федерацию, создавать хорошее, светлое будущее».

Ректор Норильского государственного индустриального института Дмитрий Дубров сообщил, что нынешний набор первокурсников — самый масштабный за последние 10 лет. В числе поступивших юноши и девушки не только из Норильска, но также из других городов России.

«Абитуриенты порадовали нас очень высокими баллами. За годы обучения в институте на глазах студентов Норильск будет развиваться, и они смогут принять самое активное участите в этом развитии. Я желаю каждому, кто сделал свой выбор в пользу НГИИ, успехов. Уверен, что будет интересно».