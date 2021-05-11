Студентов приглашают к участию в конкурсе «Твой ход»

Конкурс поможет активным молодым людям развить профессиональные компетенции, лидерские качества, а также творческий и научный потенциал. Главная его особенность — это практико-ориентированная и развивающая части, в рамках которых участники смогут предложить собственные решения по различным направлениям и получить персональные рекомендации по развитию. Состязание проводится по 11 направлениям, в том числе по такому важному для городской повестки, как «Меняю города».

Победители конкурса получат 2,5 миллиона рублей на развитие факультета или университета; один миллион рублей — на обучение, запуск стартапа или улучшение жилищных условий, а также — путешествие по России.

Заявки на сайте конкурса «Твой ход» принимаются до 12 июня.

Контакты:

МОНОГОРОДА.РФ — Аделия Валитова, телефон: 8-985-101-62-83, e-mail: a.valitova@monogorodarf.ru

ФАДМ — Татьяна Селиверстова, 8-910-486-92-34, e-mail: TSeliverstova@fadm.gov.ru