Студентов-новаторов приглашают принять участие в грантовом конкурсе

Гранты призваны поддержать студентов и аспирантов вузов, которые работают над созданием новых товаров, технологий или услуг на основе собственных научно-технических и научно-технологических исследований, обладающих коммерческим потенциалом.

Принять участие в конкурсе студенты могут по семи направлениям — цифровые технологии, медицина и технологии здоровьесбережения, химические технологии и новые материалы, новые приборы и интеллектуальные производственные технологии, биотехнологии, ресурсосберегающая энергетика, креативные индустрии.

«Главная цель конкурса — сделать университеты местами запуска стартапов, стимулировать молодёжное предпринимательство в стране. Только в рамках «Студенческого стартапа» до конца 2024 года правительство РФ направит 4,5 млрд рублей на поддержку студенческих бизнес-идей», — рассказал заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Подать заявку можно до 11 апреля на сайте ФСИ. Каждый победитель конкурса должен будет зарегистрироваться как юридическое лицо, разработать бизнес-план и сайт стартапа.

Представителем ФСИ Красноярье является Красноярский региональный инновационно-технологический бизнес-инкубатор (КРИТБИ).

«Мы приглашаем студентов со стартапами стать резидентами КРИТБИ. Специалисты проектного офиса помогут в составлении и оформлении заявок на участие в конкурсах и получение грантов. Кроме того, у нас есть ряд услуг, которые являются для резидентов бесплатными, например, консультации инженерного и юридического отделов, услуги дизайнера и бухгалтера. Также мы помогаем в поиске потенциальных клиентов и инвесторов», — сообщил исполнительный директор КРИТБИ Сергей Басистый.

Чтобы узнать больше о возможностях и получить помощь в составлении заявки, студенты могут обратиться в проектный офис КРИТБИ по телефону (391) 211-77-77.