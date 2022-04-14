Студенты и молодые учёные Красноярья могут получить гранты на участие в конференциях и стажировках

Грантовые средства победители смогут использовать для оплаты расходов на поездку на научное мероприятие и проживание. Конференция или стажировка должны проходить с 1 августа по 30 ноября этого года.

Ежегодно фонд поддерживает около ста участников, а география поездок включает 44 страны и 187 городов. «Конкурс проектов академической мобильности – это традиционная акция фонда, которая ежегодно становится одной из самых популярных среди начинающих исследователей. За 13 лет мы получили более двух тысяч заявок, а единственным материком, на котором не побывали красноярские студенты, пока остаётся Антарктида», – рассказывает исполнительный директор краевого фонда науки Ирина Пантелеева.

Жители края могут отправить заявку на участие в грантовом конкурсе до 31 мая. Подробная информация на сайте краевойфонднауки.рф. Специалисты фонда проконсультируют всех желающих по телефону (391) 291-38-51.