Студенты и школьники Красноярья могут оформить «Пушкинскую карту»

Оформить карту могут молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет включительно. Действовать она будет в течение всего календарного года. Получить карту можно до конца 2021 года.

Пополнить карту самостоятельно нельзя, средства на неё будут поступать раз в год из федерального бюджета. В этом году на культурные развлечения молодёжь получит от государства 3000 рублей, а в следующем - 5000.

Для того чтобы оформить «Пушкинскую карту», нужно зарегистрироваться на портале «Госуслуги» и установить соответствующее мобильное приложение. Карта будет доступна как в виртуальном формате, так и в пластиковом исполнении. Заказать карту можно в отделениях «Почта Банка». Для удобства её можно будет привязать к электронным кошелькам.

Приобрести билеты на выбранное мероприятие можно будет на сайте «Гослуслуги. Культура» или в кассе культурного учреждения.

По «Пушкинской карте» доступны для посещения 15 учреждений культуры: Красноярская краевая филармония, Красноярский театр оперы и балета им. Д. А. Хворостовского, Красноярский драматический театр им. А. С. Пушкина, Красноярский музыкальный театр, Красноярский театр кукол, Красноярский ТЮЗ, Канский, Минусинский, Ачинский драматические театры, Норильский Заполярный театр драмы им. Вл. Маяковского, железногорские театр оперетты и театр кукол «Золотой ключик», Лесосибирский городской драматический театр «Поиск», культурно-досуговый центр «Юбилейный» и культурно-досуговый центр им. Вл. Высоцкого в Норильске. Список учреждений в будущем будет расширен.

«Пушкинская карта» станет прекрасной возможностью для молодёжи приобщиться к богатому культурному наследию нашей страны и привлечёт внимание ещё большего количества школьников и студентов к проектам учреждений культуры края», - считает Аркадий Зинов, министр культуры Красноярского края.