Студенты из числа коренных малочисленных народов могут компенсировать расходы на проезд к месту обучения и обратно

Студенты могут компенсировать стоимость в размере фактических расходов, подтверждённых проездными документами. Но не выше стоимости проезда на железнодорожном транспорте - в плацкартном вагоне, водном транспорте - на местах III категории, автомобильном транспорте (кроме такси), а также на самолёте - в салоне экономического класса.

Кроме того, студенты из числа коренных народов, которые обучаются за пределами Таймыра, могут оформить выплату дополнительной стипендии в размере полутора тысяч рублей в месяц.

Также у обучающихся из семей, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, возможна частичная оплата обучения до 25 тысяч рублей. Для этого студент должен обучаться очно и на платной основе в профессиональных образовательных организациях и вузах, расположенных за пределами муниципального района. Кроме того, подать на оплату обучения могут специалисты в области традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов.

Чтобы воспользоваться данными мерами социальной поддержки, необходимо обратиться по адресу: Дудинка, ул. Советская, 35, кабинет 206. По вопросам, связанным с начислением, выплатой, оформлением мер социальной поддержки, граждане могут получить консультацию по телефонам: (39191) 2-86-92, 2-86-93, 2-86-97. Понедельник-пятница с 09.00-17.00.