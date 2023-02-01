Студенты Красноярья могут выиграть миллион рублей на реализацию своих инновационных бизнес-идей

Студенты и аспиранты вузов, обладающие коммерческим потенциалом, смогут реализовать свои проекты по созданию новых товаров, технологий или услуг на основе собственных исследований.

«В Красноярском крае региональный бизнес-инкубатор является официальным представителем Фонда содействия инновациям. В прошлом году наши специалисты помогли студентам подготовить для конкурса более 40 качественных и проработанных заявок. Победителями от края стали 11 участников», – рассказал исполнительный директор КРИТБИ Сергей Басистый.

Принять участие в конкурсе можно по следующим направлениям – цифровые технологии, медицина и технологии здоровьесбережения, химические технологии и новые материалы, новые приборы и интеллектуальные производственные технологии, биотехнологии, ресурсосберегающая энергетика, креативные индустрии.

Конкурс проводится в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства». Подать заявку можно до 3 апреля на сайте ФСИ.

Узнать подробности конкурса и получить бесплатную помощь в составлении заявки студенты из Красноярского края могут в КРИТБИ по телефону 8 (391) 201-77-77 (доб. 2049).