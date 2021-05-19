Студенты политехнического колледжа начнут обучение по новому направлению

Программно-аппаратный комплекс оборудования для обучения студентов приобретён на средства «Норникеля» в рамках совместной работы колледжа и управления по персоналу и социальной политике компании, которая давно и основательно принимает участие в развитии материально-технической базы учебных заведений Норильска, проводящих подготовку кадров для трудоустройства на предприятия Норильского дивизиона.

В настоящий момент на новых комплексах обучаются студенты первого набора по специальности «Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования». На средства «Норникеля» закуплено пять программно-аппаратных комплексов, каждый из которых имитирует работу конкретной техники, используемой на предприятиях Норильского дивизиона компании. Это тренажер-имитатор одноковшового гидравлического экскаватора, комбинированной, снегоуборочной и разметочной машины, автогрейдера, а также виртуальный учебный комплекс «Симулятор строительства автомобильных дорог». Все цифровые имитаторы заказывались под имеющуюся в распоряжении АТО «ЦАТК» технику, кроме разметочной машины, которая, по словам главного инженера АТО «ЦАТК» Юрия Линейцева, в скором времени может появиться в парке предприятия.