Студенты Таймырского колледжа приступили к онлайн-обучению в Московском государственном университете

Студенты первых и вторых курсов до 4 марта познакомятся с современными направлениями развития науки и техники в области нефтегазовой отрасли, будут выполнять прикладные научные проекты и решать технологические кейсы. Кроме того, их ждёт практика на объектах компании «Роснефть».

«В ближайшее время школа откроется ещё для шести наших техникумов-участников проекта «Восток Ойл». Это даст мощный импульс выпускникам к быстрой адаптации на производстве», — рассказала заместитель министра образования Ольга Николаевна Никитина.