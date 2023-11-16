Студенты Заполярного государственного университета прошли второй этап акселерационной программы вуза

Программа интенсива была насыщенной и включала анализ ценностного предложения, проверку востребованности идеи, оценку конкурентных преимуществ и определение рынка для новых разработок. Студенты предлагали идеи, направленные как на улучшение жизни в Норильске и регионе, так и на помощь конкретным компаниям и семьям. Многие проекты связаны с онлайн-технологиями, включая разработку приложений и чат-ботов.

«На начальном этапе акселератор является важным звеном для студентов, которые в перспективе могут действительно стать предпринимателями в инновационной сфере. Это в первую очередь обучающая площадка для подрастающего поколения, которое заинтересовано в том, чтобы потом работать в области технологического предпринимательства, – подчеркнул Аркадий Тарасевич, проректор по научной работе и международной деятельности ЗГУ. – Акселератор закладывает основы методологии, основы предпринимательского поведения, понимание структуры проектной деятельности для того, чтобы впоследствии можно было это мастерство оттачивать и доводить до уровня технико-экономических обоснований реальных проектов, которые будут востребованны в наукоёмкой промышленности».

Каждая студенческая команда работала под руководством профессиональных тренеров по технологическому предпринимательству: Александра Ермакова, Ольги Андреевой, Ирины Ермаковой, Арсения Жукова, Марии Кудиной, Гульназ Суздалевой и Дмитрия Яковлева.

– В моём потоке были ребята 2-3-х курсов с направлений «горное дело», «промышленное строительство», «бухгалтерский учёт». Все были вовлечены; уходя, многие говорили, что три часа совершенно незаметно пролетели. За три дня мы обсудили структуру проекта, рассмотрели разные способы генерации идеи. Нужно отметить, что ребята очень хорошо понимают специфику региона, успешно формулируют целевые боли и задачи местных жителей как потенциальных потребителей инновационно-технологических продуктов. Результатом трёхдневного интенсива стали 10 проектных идей, в которых успели проработать сегменты, аналоги, бизнес-модель. Рабочие названия получились следующие: «Камера под шубой»; «Улучшение безопасности общеобразовательных учреждений»; «Лампочки, которые ничего не боятся»; мобильный планетарий North Planet; онлайн-сервис «Красота в каждом фасаде»; сервис-помощник Life; Bug’sBox; NorBus; «Чистый город – серный проект», – поделилась Гульназ Суздалева, трекер преакселератора «УМНИК» и акселератора «Большая разведка».

– Со студентами поработали ведущие тренеры и эксперты, были проведены многочисленные мастер-классы и консультационные сессии, которые в итоге позволили проектным командам сформировать и обосновать концепцию проекта, с которой далее команды уходят на акселерационную поддержку. В ноябре-декабре с каждой командой будет работать трекер, он поможет ребятам более детально проработать проектную идею и представить её на итоговой питч сессии. Желаем начинающим стартаперам продуктивной проработки идей и успешной защиты! – подытожила Мария Кудина, сертифицированный бизнес-тренер, консультант в области предпринимательских технологий и стратегического развития компаний.

В этом году нововведением интенсива стала внутренняя валюта – мейкер-койны, которая послужила мотивацией для студентов. В течение трёх дней каждый студент мог заработать мейкер-койны, выполняя различные активности, а в конце мероприятия обменять их на призы.

Организаторами программы выступают Заполярный государственный университет имени Н. М. Федоровского и Всероссийский конкурс-акселератор «Большая разведка».

Партнёры программы: ЗФ «Норникель», Агентство развития Норильска, Платформа университетского технологического предпринимательства, Министерство науки и высшего образования РФ.