Субсидию по ЖКХ нужно оформлять лично в органах соцзащиты

Напомним, что субсидия по ЖКХ предоставляется малоимущим гражданам, которые тратят на оплату ЖКУ больше 22% от совокупного дохода. Для её получения в органы социальной защиты необходимо подать документы об отсутствии задолженности за коммунальные услуги и об уровне доходов.

«Наверное, правильно периодически подтверждать уровень доходов, состояние семьи, уровень платежей. Но при этом процедура выдачи субсидий, безусловно, по-прежнему нуждается в совершенствовании. Мы и общественный совет Минстроя, и Общественная палата РФ неоднократно направляли в правительство РФ предложение пересмотреть процедуру выдачи субсидий на оплату ЖКУ. В первую очередь - ограничиться только предоставлением заявления на субсидию, так как все остальные документы можно получить в рамках межведомственного взаимодействия», - цитирует ТАСС исполнительного директора некоммерческого партнёрства «ЖКХ Контроль» Светлану Разворотневу.

С 1 июля для получения субсидии за ЖКХ не нужно будет представлять справку об отсутствии задолженности. Эти сведения органы соцзащиты будут получать из государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства, а размещать там информацию будут обязаны управляющие организации.