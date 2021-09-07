Суд признал красноярского бизнесмена Анатолия Быкова виновным в деле о двойном убийстве

Как утверждает следствие, Анатолий Быков подозревал члена своей же преступной группировки, 23-летнего Александра Наумова, в подготовке покушения на него. Однако бизнесмен опередил события, и 24 июля 1994 года Александр Наумов и его друг Кирилл Войтенко были расстреляны. В расправе приняли участие Сергей Бакуров и Владимир Чучков. Бакуров был задержан и приговорён к пожизненному лишению свободы, Чучков до сих пор находится в розыске. Ещё один их сообщник, Владимир Татаренков, получил 13 лет лишения свободы. Срок он отбыл и уже находится на свободе.

Правоохранители собрали достаточно доказательств чтобы признать Анатоля Быкова виновным в совершении преступления по статье УК об "Организации убийства двух лиц". Прокуратура не будет обжаловать приговор суда. Этим, по заявлению адвоката обвиняемого, намерена заняться защита. Сам Быков вину не признал.