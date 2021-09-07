МАУ ИЦ «Норильские новости»

Суд признал красноярского бизнесмена Анатолия Быкова виновным в деле о двойном убийстве

Суд признал красноярского бизнесмена Анатолия Быкова виновным в деле о двойном убийстве

Главная / Новости / Общество

Суд признал красноярского бизнесмена Анатолия Быкова виновным в деле о двойном убийстве

Быкову грозит лишение свободы сроком на 13 лет. Решение вынесено на основании вердикта присяжных заседателей.

Суд признал красноярского бизнесмена Анатолия Быкова виновным в деле о двойном убийстве

Как утверждает следствие, Анатолий Быков подозревал члена своей же преступной группировки, 23-летнего Александра Наумова, в подготовке покушения на него. Однако бизнесмен опередил события, и 24 июля 1994 года Александр Наумов и его друг Кирилл Войтенко были расстреляны. В расправе приняли участие Сергей Бакуров и Владимир Чучков. Бакуров был задержан и приговорён к пожизненному лишению свободы, Чучков до сих пор находится в розыске. Ещё один их сообщник, Владимир Татаренков, получил 13 лет лишения свободы. Срок он отбыл и уже находится на свободе.

Правоохранители собрали достаточно доказательств чтобы признать Анатоля Быкова виновным в совершении преступления по статье УК об "Организации убийства двух лиц". Прокуратура не будет обжаловать приговор суда. Этим, по заявлению адвоката обвиняемого, намерена заняться защита. Сам Быков вину не признал.

Фото из открытых источников
7 сентября в 13:00 250
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Для комментирования мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо авторизоваться на сайт под своим логином.
Читайте также