Судьба Человека

Ветеран–тыловик, талантливый педагог и музыкант, яркий общественник. Совесть и душа Норильска. В этом году исполнилось полвека с тех пор, как он приехал учительствовать в наш город. И нынче без него пройдёт первый праздник учительства. И торжества 9 Мая мы теперь будем отмечать без нашего пламенного и искреннего оратора, и никогда уже не будет такого запевалы у главной песни нашей Великой Победы...

Господь отмерил этому светлому человеку 92 года земной жизни. С 11 лет деревенским мальчиком, вместе с героической мамой и земляками, он тяжко трудился ради Победы, дождался отца–фронтовика, который благословил его учиться на педагога. Гавриил, названный в честь Архангела Гавриила, принёсшего благую весть Деве Марии, всю жизнь нёс людям свет знаний, любви к Отечеству. Сердцем истинного патриота он полвека согревал наш северный город. И пусть благодарная память о его бескорыстных делах на благо общества вдохновляет нас на честное служение Норильску и России.

В эти дни печали и прощания мы вспоминаем его вместе с норильчанами разных поколений, которые жили, учились, трудились, созидали рядом с Гавриилом Ивановичем Мязиным.

Ирина Cубочева, депутат Законодательного собрания Красноярского края:

– Гавриил Иванович — пример для всех, кто был с ним знаком, пусть и не близко. Но если человек хоть раз увидел его на мероприятиях в честь Дня Победы, то, наверно, на всю жизнь запомнил как образец невероятной харизмы. Он был открыт, позитивен, силён духом, обладал стальным стержнем, и это сразу было видно. У людей его поколения есть какой–то свой важный секрет, поэтому они выжили во время страшной войны, не сломались и сохранили все лучшие человеческие качества. Для меня самое яркое впечатление — его непосредственное участие в организации конкурса школьных хоров «Споём о войне», где он как член жюри был с одной стороны строг, принципиален, а с другой — заряжал ребят нравственной чистотой и вдохновлял своим желанием быть полезным подрастающему поколению. Помню, как он последний раз выходил на сцену Городского центра культуры, и мы всем залом пели: «И значит, нам нужна одна Победа, одна на всех, мы за ценой не постоим». Светлая память Гавриилу Ивановичу, и пусть его дело продолжают сегодня те, кто занимается воспитанием школьников, потому что традиции, которые много лет сохранялись в Норильске, должны жить.

С участниками фестиваля «Споём о войне» в 29–й школе

Оксана Завгородняя, ведущий специалист по связям с общественностью и педагог–организатор Норильского колледжа искусств:

– Я уверена, что с Гавриилом Ивановичем ушла частичка души каждого, кому посчастливилось с ним работать или даже просто общаться, потому что он был настоящим патриотом своей Родины, открытым и справедливым человеком. Я всегда буду помнить его рассказы о военном детстве, которые так глубоко тронули меня. Я до последнего не теряла надежды увидеть его на 9 Мая в Норильске и обязательно услышать от него любимую его: «Эх, дороги...» и, конечно, главную песню нашей Победы. Помню, как проникновенно он пел: «Здравствуй, мама, возвратились мы не все». Это звучало так искренне, что и сейчас я плачу, комок стоит в горле. Вспоминаю и случай на празднике чая в буфете колледжа искусств, когда перед ветеранами выступали студенты и педагоги. Один мальчик, баянист, исполняя своё произведение, запнулся, а Гавриил Иванович в ту же секунду встал, зааплодировал и стал его подбадривать. У студента сразу распрямились плечи, он продолжил играть. Гавриил Иванович очень любил и глубоко понимал детей, а они тянулись к нему. Светлая ему память! Для норильчан он будет всегда жив!

Валентина Гутикова, учитель биологии 9–й школы, недавно ушла на пенсию:

– Я землячка Гавриила Ивановича по Минусинску. Со времён учебы на историческом факультете в Абаканском педагогическом институте он был знаком с моим мужем Николаем Максимовичем Гутиковым, который и пригласил его на работу в Норильск в 1972 году. Смолоду Гавриил Иванович был ярким общественником, активным комсомольцем. Мязин обладал мощным, волевым характером, таким же, как у его замечательного отца–фронтовика Ивана Матвеевича. Все Мязины — великие труженики. И Гавриил Иванович ради того, чтобы поднять своих четверых детей, вкалывал как вол. Он очень любил работу учителя, участвовал в создании музея боевой славы в 27–й школе. На пенсию ушёл в 77 лет, но, наверно, и ещё бы поработал. Таких людей, как он, уже и не сыскать, и не заменить. Уходит поколение ветеранов, верных слову и делу. Дети — как свои, так и его супруги Валентины Григорьевны, относились к нему с таким уважением, что любой мог бы позавидовать. Помню, как он разучивал песни с внуками. Радостно, что он всегда был окружён заботой и вниманием любящих близких. Святая ему память!

Ирина Курочкина, главный режиссёр КДЦ им. Вл. Высоцкого:

– Многое связано с этим жизнелюбивым, правильным человеком. Помню, как 25 лет назад я вела программу, посвящённую 9 Мая: первые три ряда в зале были заняты ветеранами. Гавриил Иванович всегда был впереди — красивый мужчина, яркий, активный, трудно было перед ним устоять. Вот тогда и уговорил разрешить ему исполнить чечётку на сцене. И он, пожилой человек, станцевал её с таким успехом, что зал устроил овацию! Это было моим первым впечатлением о жизнерадостном ветеране. А потом перед каждым мероприятием, 23 февраля или 9 Мая, он мне звонил и предлагал исполнить новое стихотворение в программе. У него была феноменальная память, все диву давались. Он поражал дикцией, характером выступления, тем, как чётко понимал смысл того, о чём говорит и передавал его зрителям. А его выступления на митингах, церемониях у стелы «Вечно живым», думаю, помнит весь Талнах. И звучит ещё в памяти звук его баяна, любимого спутника в его жизни. На всех посиделках, чаепитиях он был с ним, и Гавриил Иванович всегда сам носил тяжёлый инструмент, это было очень по–мужски. Он так красиво, с достоинством и с любовью, пел народные песни.

Встреча гостей в день 85–летия

И если Мязин, присутствуя на мероприятии, крикнул кому–то стоящему на сцене «Браво!», это было как благословение от этого человека — он словно давал путёвку в творческую жизнь. Да, он умел увидеть настоящий талант. И мы всегда ждали, кому Гавриил Иванович крикнет «Браво!», а теперь уже и некому кричать...

Владислав Логунов, горняк и бард:

– Первый раз я услышал Гавриила Ивановича лет в 14, когда он выступал на митинге 9 Мая. Я смотрел на него широко раскрытыми глазами, и от его слов о том, как наш народ завоевал Победу, у меня по спине мурашки побежали. Он говорил нужные и правильные слова о воспитании подрастающего поколения. Помню, как в один из моментов он критиковал молодёжь за то, что растёт безалаберной, без уважения к старшим, что девочки ходят в каких–то мужских одеждах, курят, а он этого категорически не принимал. И кто–то из компании взрослых на площади, общавшихся между собой, бросил: «опять начинает этот дед». Тут я и ответил, что вы потом ещё станете скучать по этому деду, людям его будет очень не хватать, потому что этот человек делает очень важное дело — воспитывает город. И Гавриил Иванович действительно воспитывал город в своих правдивых выступлениях, он по праву верил в созидательную силу своего слова, а очень немногие на это способны. Он не боялся говорить о минусах, его захлёстывали чувства. Это был крик души. Он говорил своим сердцем, которое вырывалось из его груди словами, в которые он вкладывал глобальный смысл. Он всегда пытался донести до людей свою мысль, не просто сотрясать воздух. И над его словами приходилось задумываться. Наверно, его не всегда понимали. Но у нас нет и не было подобных ораторов, которые бы умели так надёжно достучаться до молодёжи. Ушёл последний ветеран в Талнахе. Яркий человек, истинный гражданин, воспитывающий город.

Елена Котельва, выпускница 27–й школы:

– Гавриил Иванович был у нас учителем пения, его сын Ваня — наш одноклассник. Уроки проходили очень необычно. Учитель мог вдруг снять свой легендарный баян и для раскрытия содержания произведения пуститься в пляс. Помню, как мы разучивали песню «Эх, дороги...», и Гавриил Иванович рассказывал нам о своём героическом отце, который был водителем на войне. Порой он входил в образ и говорил так проникновенно, будто сам шагал по фронтовым дорогам. Он руководил и школьным хором, исполнял с ребятами написанные им песни о Севере. Однажды наш хореограф Владимир Ковардин поставил на его песню «Талнахский вальс» – танец, в котором принимала участие и я. Гавриил Иванович в те годы возглавлял парторганизацию школы, но мы не воспринимали его как сурового коммуниста, скорее, он был для нас родным человеком. И вообще, все наши учителя были патриотами из разряда «впереди планеты всей», и мы не хотели от них отставать. Да и сегодня стараемся быть верными тем давним урокам патриотизма и доброты, уважения к памяти предков. Низкий поклон Гавриилу Ивановичу за бесценные наставления, мы о них не забыли.

Марина Петрова, сотрудник Музея Норильска:

– Почти 22 года назад мне, начинающему педагогу, посчастливилось работать с Гавриилом Ивановичем в 27–й школе. Я запомнила его удивительно целеустремлённым. На своих уроках истории он замечательно владел словом, говорил твёрдо, уверенно, ярко, эмоционально, наверно, так как говорили и жили в XIX — начале XX века наши предки — сильные люди, слов на ветер не бросавшие. Помню, что он всегда был с музыкальным инструментом, поэтому в нашей школе часто пели и взрослые и дети. Гавриил Иванович готовил ребят и к конкурсам чтецов, помогал почувствовать слово, выразительно им владеть, кстати, приглашал и нас взрослых учиться, но, увы, некогда было. Я благодарю судьбу за то, что дала уникальную возможность, придя в школу, учиться у такого замечательного наставника, настоящего учителя, старшего друга, который готов был делиться всем и всегда. Добрая ему память!

Андрей Брюханов, ученик Гавриила Мязина, капитан–лейтенант запаса:

– Гавриила Ивановича я знаю с 1975 года, когда приехал с родителями на Север и пошёл в пятый класс 25–й школы. До этого учился в селе и не видел мужчин–учителей, а тут удивительный Мязин — преподаватель музыки, статный, высокий, в костюме с галстуком. Вроде и строгий, но от него всегда шло тепло, внимание, забота, к тому же он меня сразу взял в школьный хор. И когда меня перевели в новую 27–ю школу, где он был учителем истории и музыки, на душе стало спокойно и радостно. За все годы общения я видел его человеком твёрдым, но очень добрым, порядочным, с непрестанным вниманием относящимся к людям. Прямых разговоров о военной профессии мы не вели, но дух патриотизма, уважение к памяти ветеранов и истории Великой Отечественной войны, прививаемые мне Гавриилом Ивановичем, директором школы Марией Алексеевной Убаковой, учителем истории Аллой Николаевной Кравченко, окончательно повлияли на мой выбор. Я закончил Киевское высшее военно–морское политическое училище, отслужил десять лет. В 1991–м окончил службу, устроился на рудник «Комсомольский», в Талнахе мы нередко встречались с Гавриилом Ивановичем на праздниках для выпускников, в КДЦ имени Высоцкого. Теперь я счёл своим святым долгом проводить Гавриила Ивановича в последний путь вместе с одноклассниками, которые живут в Минусинске. Царство Небесное и светлая память нашему дорогому учителю!

С внучками и супругой

Елена Мязина, внучка Гавриила Ивановича, 27 лет, юрист:

– Дедушка был для меня образцом настоящего мужчины, защитником своей семьи и окружающих, он стоял на страже моральных ценностей вопреки всему. Никогда не оставался равнодушным к несправедливости, прививал любовь к людям своим внукам. Часто цитировал слова немецкого поэта и гуманиста Себастьяна Бранта: «Ни в богатстве, ни во власти нет людям без морали в жизни счастья». Эти ориентиры помогали ему в воспитании достойных и любящих его учеников. Этим и подпитывалась его безграничная любовь к родному краю и стране.



Мария, дочь Гавриила Мязина:

– Наш папа обладал феноменальной памятью и музыкальным слухом, писал стихи, сочинял мелодии, был неутомимым рассказчиком и зажигательным оратором. Как историк он анализировал события нашей страны через призму жизни своей семьи. Гавриил Иванович гордился своим родом и предками. Педагог от Бога, он был человеком, который считал своим долгом помогать другим. Интересно, что неравнодушный ко всему, он учил всех желающих плавать, и сам спас пятерых утопающих.

***

Первой, кому мы позвонили, узнав о кончине Гавриила Ивановича, была его жена Валентина Григорьевна. Наша скромная землячка всегда оставалась в тени своего известного мужа, но именно она — та, о ком он с благодарностью говорил, что она продлила его жизнь, сделав его по–настоящему счастливым. Удивительна история их любви. Валентина Григорьевна в 41 год осталась вдовой с четырьмя ребятишками. И чтобы отвлечься от тяжёлой утраты, пришла в талнахский хор, где пел и Гавриил Иванович, который уже давно был один. Невзирая на разницу в 22 года, они прожили в любви и согласии 20 лет.

Гавриил и Валентина Мязины

Валентина Григорьевна с нежностью вспоминает о любимом человеке:

– Гавриил Иванович очень любил наш Талнах, улицу Рудную, где мы жили, уезжать не собирался. Но так случилось, что во время отпуска, который он проводил в Минусинске, началась пандемия, надо было беречь здоровье, вот мы и задержались там надолго. Он очень скучал без Норильска, всё ждал — вот пройдёт пандемия, и поедем сюда. Но и на малой родине он был неугомонным — на 9 Мая организовал митинг, выступил у Вечного огня.

День Победы у Вечного огня

Он часто вспоминал о тяжёлом труде во время войны. Сила воли была присуща ему с детства: однажды он получил серьёзную травму, но даже не пикнул, когда хирург корпел над сложной раной. К сожалению, Гавриил Иванович ничего не записывал, любил рассказывать, особенно много вспоминал о родителях — мама его, Федосья Харитоновна, «тысячницей» была, могла за день тысячу снопов нажать. Его мудрый и трудолюбивый отец Иван Матвеевич, который прекрасно пел и плясал, стал для него жизненным примером. Он любил говорить: «Сынок, умей поработать и умей людей повеселить». Когда отец пришёл с фронта, то купил Гане, так Гавриила называли в семье, баян, чтобы тот выучился на нём играть, а потом отправил и в педагогическое училище. Гавриил Иванович — один из первых мужчин в их деревне в Минусинском районе, получивший высшее образование.

Гавриил Мязин (вверху слева) с отцом Иваном (в центре), мамой Федосьей (справа), сестрой Надеждой и зятем Иваном (вверху справа)

Я всегда восхищалась его целеустремленностью, в том числе и в борьбе с курением. Помню, он отговорил от этой пагубной привычки с десяток заядлых курильщиков и был счастлив. Он постоянно боролся за здоровый образ жизни, каждое утро делал гимнастику, и кое–какие упражнения разработал сам. И меня приучил к ней. Свежий воздух был у него в почёте, он постоянно проветривал помещение, открывая окна, даже когда в больнице лежал.

Гаврил Иванович всегда стремился порадовать людей. Несмотря на пургу и морозы, постоянно ездил из Талнаха в Норильск на совет ветеранов, на праздники. Тяжеленный баян сам носил. Чтобы как–то приободрить одиноких, постоянно старался чем–то помочь. Он хотел быть в курсе всех событий, происходящих в мире, крайне тяжело переживал события на Донбассе, нам даже пришлось убрать из комнаты телевизор, чтобы он лишний раз не расстраивался. Окна в Минусинске у нас смотрят на храм, туда его тянуло. Там нас два года назад и обвенчали. И дом, в котором он родился, стоит перед церковью. Перед войной у них квартировал батюшка, который время от времени приносил маленькому Гане что–нибудь вкусненькое. Потом батюшку репрессировали, но он успел оставить свой наперсный крест, который Гавриил Иванович много лет бережно хранил, а недавно, когда в храме, где его крестили, начались постоянные службы, передал настоятелю. Он рассказал эту историю как раз при передаче святыни, прочитал свои стихи о довоенном детстве, люди плакали.

Возверни меня, память, в край далекого детства,

Босоногого детства и несбывшихся грёз,

Где я жил одиноко молодым оборванцем

На краю деревеньки среди слёз и берёз.

Я б хотел, как и прежде, пробежать по лужайке,

И у милой мне церкви затаиться ничком,

И увидеть, как в небе крест плывёт над полями,

И над крышею дома, и над тихим ручьём.

Такого замечательного человека больше не будет никогда. Не верится в утрату. У него трое сыновей и дочка, восемь внуков и правнучка. Все умные, образованные, добрые люди. Мы со всеми хорошо общались, в том числе и с Раисой Ивановной, бывшей супругой Гавриила Ивановича, которая живёт в Минусинске. Любили гостить у родных, почти все уже переехали из Норильска. А героического брата Гавриила Ивановича, военного лётчика Николая Мязина недавно не стало в Рязани в возрасте 96 лет. Мязины — большая, дружная и любящая семья. Все соберутся, чтобы проводить любимого Гавриила Ивановича в последний путь. Он будет похоронен на погосте в Малой Минусе, недалеко от своих родителей. Говорить о нём в прошлом времени очень тяжко. Он никогда ни на что не жаловался, говорил, что ходит по самому краю жизни и даже не знает — желать ли другим жить столько лет, ведь это очень тяжёлая ноша.

***

Гавриил Иванович всегда верил в Россию, в созидательную силу нашего народа. И пусть земляки не забывают об удивительном человеке — Гаврииле Ивановиче Мязине, который нёс свет и радость Победы новым поколениям. Вечная и благодарная ему память!

***

На протяжении многих лет Гавриил Иванович активно участвовал в работе Норильского городского Совета ветеранов войны и труда и в общественной жизни города и края, занимался патриотическим воспитанием молодого поколения. За многолетний и безупречный труд награждён многочисленными государственными и общественными наградами.Вся его жизнь — бесконечная преданность выбранному делу, служение людям и Отечеству. Он всегда был отзывчивым, чутким и неравнодушным человеком, горячо любящим Родину.

Коллектив городского Совета ветеранов войны и труда выражает глубокие соболезнования родным и близким Гавриила Ивановича Мязина.