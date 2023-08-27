Сундук с добром

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– «Сундук» часто называют благотворительным магазином. Но на самом деле его функционал отличается от торговой точки. Начнём с того, что вещи здесь не покупают, а обменивают на небольшое пожертвование. Оно поступает на счёт фонда «69 параллель», который и реализует благотворительную программу под названием «Сундук». В офисах в Норильске и Кайеркане можно получить вещевую и продуктовую помощь. Горожане, находящиеся в трудной жизненной ситуации, могут безвозмездно взять одежду, обувь, посуду, книги. Школьная форма, рюкзаки, канцелярские товары, учебная литература также входят в категорию вещей первой необходимости, — рассказывает Анна Александрова, руководитель благотворительных программ фонда «69 параллель».

Что в «Сундуке» считают трудной жизненной ситуацией? Это сложные обстоятельства, с которыми может столкнуться любой из нас. На помощь могут рассчитывать погорельцы, одинокие родители, малоимущие граждане, инвалиды и их опекуны, неработающие пенсионеры, представители малочисленных народов Севера. Как отметила Анна Вадимовна, размер дохода на члена семьи должен составлять не более 25 000 рублей.

– Каждое обращение в «69 параллели» рассматривают индивидуально и всегда стараются помочь. Если кто–то сомневается, подойдёт ли его случай под категорию сложной жизненной ситуации, стоит обратиться за консультацией по телефону 8 905 091–66–99 или в мессенджере WhatsApp. Сотрудники расскажут, какие документы нужны для оформления сертификата на получение помощи. В офисах «Сундука» в Норильске и Кайеркане потенциальный благополучатель составляет обращение в фонд «69 параллель», где описывает свою жизненную ситуацию, прилагает документы и получает сертификаты. Также их можно взять при обращении в социальные учреждения Норильска и не собирать заново все бумаги. Например, мы несколько лет успешно сотрудничаем с Норильским социальным центром помощи семье и детям, подопечные которого на месте получают сертификаты на выдачу вещей в «Сундуке», — объясняет Анна Александрова.

О моде и природе

Фонд «69 параллель» в течение нескольких лет подряд становится победителем конкурсов Фонда президентских грантов. Летом 2023 года некоммерческая организация получила более трёх миллионов рублей на реализацию проекта «В добрые руки». Его целью является сокращение текстильных отходов в Норильске. Сотрудники фонда отмечают, что в прошлом году 78 тонн вещей от норильчан нашли своё место в «Сундуке», а не на мусорном полигоне. Немалая часть поступлений — это женская и детская одежда. Школьные вещи часто в хорошем состоянии, ведь ребята быстро растут и не успевают за учебный год износить всё, что купили родители. Бывает, в «Сундук» попадают и совсем новые предметы гардероба.

– Чтобы одеть ребёнка в школу, потребуется выделить время, потому что вещей у нас очень много: костюмы, платья, сарафаны, жакеты, рубашки, блузки, водолазки, спортивная форма, брюки и юбки в деловом стиле. Каждому ученику или ученице будет что примерить и забрать. Встречаются и редкие вещи — кружевные фартуки и коричневые платья, совсем как у наших мам в их школьные годы. Я сама одеваю здесь сына. Ведь в «Сундуке» я сделаю пожертвование в размере нескольких сотен рублей и заберу пиджак хорошего качества, а, например, на известном маркетплейсе потрачу уже пару–тройку тысяч. А когда надо подготовить несколько комплектов для школьника, экономия в итоге получается существенная, — делится опытом Анна Александрова.

Сотрудники «Сундука» обращают внимание на то, что гардероб обновлять здесь не только экономично, но и экологично. Для производства одежды требуется много природных ресурсов. Сейчас мода «быстрая» — каждый бренд несколько раз в сезон обновляет коллекции. Одежда при этом выпускается некачественная, она быстро теряет вид, что вынуждает людей делать очередные покупки. Предприятия работают всё интенсивнее, увеличивая нагрузку на окружающую среду. А ушлые маркетологи внушают потребителям, что они достойны только новых вещей, а всё остальное не стоит внимания.

В противовес концепции «быстрой моды» неравнодушные люди всё чаще выбирают «вещи, которые кто–то любил». Несмотря на то что такая одежда или аксессуар поменяли несколько владельцев, они служат верой и правдой. Стоят они меньше, а экологичность у них выше. В Норильске спрос на такие вещи растёт с каждым годом, и поэтому в «Сундук» за обновками приходят всё чаще и чаще. Здесь можно встретить ценителей винтажа, рачительных хозяек и мам, экоактивистов и книголюбов. За реквизитом, костюмами и экспонатами для выставок обращаются творческие коллективы, сотрудники музея.

– В норильском «Сундуке» есть большая коллекция книг. Собираем как редкие издания, так и современную литературу. Приглашаем норильчан пополнить домашнюю библиотеку, а консультанты им в этом помогут. К новому учебному году будет, кстати, большая подборка школьной классики. Есть учебные и подготовительные пособия, справочники, словари, учебники, — рассказывает Анна Вадимовна.

Огласите весь список

А как именно подготовить вещь для передачи в «Сундук»? В первую очередь нужно проверить её состояние. Она должна быть чистой, с работающей фурнитурой, без видимых дефектов (прорех, пятен, сколов и трещин). Лучше всего разложить разные категории вещей по отдельным пакетам, чтобы ускорить сортировку.

В «Сундук» можно передавать всё, кроме крупногабаритной мебели и бытовой техники, потому что её негде хранить. Также не принимают бывшие в употреблении нижнее бельё, носки и колготки. Все остальные вещи точно обретут в «Сундуке» новых владельцев.

Для изготовления ветоши можно передать изделия из хлопчато бумажной ткани: футболки, халаты, полотенца, постельное бельё. Главное — чтобы на вещах не было следов биологических жидкостей и шерсти животных. Остальные дефекты не имеют значения.

График работы пунктов приёма вещей:

* Норильск, ул. Дзержинского, 3а, — ежедневно с 12.00 до 20.00;

* Кайеркан, ул. Строительная, 2а, — с 13 до 19 часов, выходные — воскресенье, понедельник;

* Талнах, ул. Полярная, 13 (семейно–игровое пространство «Дом Шалунов»), — еженедельно по средам с 18.30 до 20.00.

Учат в школе помогать

А ещё к началу учебного года фонд «69 параллель» готовит благотворительную акцию «Дети вместо цветов». В чём её смысл? На День знаний педагоги получают большое количество дорого-стоящих букетов. Организаторы акции предлагают подарить от класса один нарядный цветочный презент, а сэкономленную сумму передать на благотворительные цели.

Сейчас «69 параллель» ведёт сбор средств на оплату трансплантации костного мозга для 12–летнего норильчанина Мовлюда Абдуллаева. Мальчик имеет диагноз «талассемия», это генетическое заболевание крови. Генетический близнец нашёлся в Германии. Чтобы активировать неродственного донора из–за рубежа и доставить трансплантат в отечественную клинику, необходимо более трёх миллионов рублей.

В течение нескольких лет норильчане участвуют в акции «Дети вместо цветов». Все они традиционно получают благодарственные письма. В этом году организаторы предусмотрели для активных участников уроки доброты и экскурсии в мастерскую по переработке пластиковых отходов «Плавь пластик». Акция стартовала 23 августа и продлится до 10 октября, чтобы охватить тематические праздники: День воспитателя и День учителя. Подробная информация размещена на сайте bf69.ru и в социальных сетях «69 параллели».

Фото Альбины Долинской и благотворительного фонда «69 параллель»