Супружеская пара лишилась крупной суммы денег из-за мошенников

Как сообщают сотрудники полиции, после ссоры с супругой мужчина обратился агентство, оказывающее интим-услуги. Сотрудники агентства вынудили мужчину несколько раз отправить им деньги, после чего его карты были заблокированы. Мошенники сообщили, что для разблокировки и возврата средств необходимо отправить им ещё порядка 50 тыс. руб., а если этого не сделать сейчас, то через четыре дня сумма увеличится до 400 тысяч рублей. Мужчина рассказал о ситуации своей жене, и они решили взять в долг нужную сумму у знакомых, после чего отправили деньги преступникам. Обещанного возврата средств не произошло, и только после этого обманутые супруги обратились в полицию.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».