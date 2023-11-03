Сверились с графиком

В Центральном районе продолжается строительство двух девятиэтажных домов на ул. 50 лет Октября, 2б и 2в. На данный момент внутри домов уже идёт планировка квартир.

На этой неделе перед началом устройства теплового контура начнут устанавливать оконные блоки. В зимний период планируется начать устройство инженерных коммуникаций внутри помещений и отделочные работы.

– Подрядчик успешно наверстал сроки, упущенные из–за сложных погодных условий. Сейчас он решительно настроен продолжать в таком же темпе, — отметил Дмитрий Карасев.

По словам главы Норильска, на ул. Лауреатов, 58, работы идут очень высокими темпами: проводится заливка и перекрытие шестого этажа, в скором времени подрядчик приступит к монтажу кровли.

– На улице Лауреатов, 56, в связи с потребовавшимся перепроектированием есть отставание по срокам. Как только экспертиза дала положительное заключение, подрядчик приступил к заливке ростверка и монтажу металлических конструкций. На этом объекте мы увеличим число рабочих и будем навёрстывать упущенное время, — подчеркнул Дмитрий Карасев.

В самой высокой степени готовности находятся объекты на ул. Спортивной, 4 и 6, в Талнахе. До конца года поставлена задача выполнить более 50% работ: полностью смонтировать ограждающие конструкции (стены), окна, кровлю и зайти внутрь для начала монтажа перегородок и выполнения отделочных работ. Самое главное — завершить обустройство коллектора и запустить в домах систему отопления.

– На данном объекте подрядчик укладывается в плановые сроки, он всем обеспечен. Мы продолжаем держать руку на пульсе и реализовывать комплексный план, — подытожил градоначальник.

Также в ходе поездки были осмотрены объекты, которые финансирует «Норникель». Строительство шестиэтажного трёхподъездного дома на ул. Кирова, 7/10, ведётся в установленных сроках: идёт приёмка бетона и монтаж металлоконструкций. До конца года планируется довести металлокаркас до уровня 4–5–го этажа.

На объекте на ул. Павлова, 23, идёт монтаж металлических конструкций второго этажа. Из–за проблем с навигацией подрядчик получил материалы с задержкой. Сейчас у него есть всё необходимое, чтобы продолжить работу.

Сергей Ткаченко, заместитель директора по развитию активов Заполярного филиала «Норникеля», рассказал:

– Сегодня у нас в работе порядка 30 объектов. Львиная доля из них находится на стадии проектирования, около четырёх проектов — на экспертизе до конца года. Часть объектов строится.

Со следующей недели в планах — начать испытание свай на ул. Лауреатов, 29. Немного позднее, ориентировочно с начала следующего года, когда температура грунтов достигнет необходимого уровня, планируется приступить к объекту на ул. Лауреатов, 31. В настоящее время дорабатывается проектная документация.

– В начале 2024 года планируем приступить к строительству поликлиники. Сейчас проектная документация также проходит государственную экспертизу, — добавил Сергей Ткаченко.

В здании Заполярного государственного университета ведутся демонтажные работы. На следующей неделе начнётся экспертиза достоверности сметной стоимости. Завершить её планируют до конца года, после чего приступят к строительно–монтажным работам.