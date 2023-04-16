Сверло. Ножницы. Бумага

Наберите в поисковике слово «переплётчик». Первая же подборка выдаёт рекламу – где купить переплётчик, или брошюратор, рассказывает о его технических возможностях. И лишь изредка среди десятков ссылок на магазины попадается описание профессии. Так что же это за редкий специалист такой?

Возьмём толкование из словаря Владимира Даля: «Переплётный мастер, переплётчик, переплётчица, кто переплетает книги». Несмотря на развитие современных технологий, мастерство ручного переплётного дела никуда не делось. В Норильске такие мастера тоже имеются.

Но прежде чем мы вас с ними познакомим, совершим небольшой экскурс в глубь веков. Переплёт пришёл к нам аж из II века нашей эры. На тот момент его главной функцией было скрепление листов с текстом и защита их от солнечных лучей, влаги и загрязнений. В то время переплётом служили склеенные листы папируса, обтянутые кожей. На Руси полиграфия как отрасль образовалась в XVI веке. В 1564 году свет увидела первая в нашей стране печатная книга «Апостол». А началось всё 19 апреля 1563 года, когда первопечатник Иван Фёдоров стал работать над изданием. Тогда же по указу Ивана Грозного в Москве была основана первая типография. Получается, печатному делу на Руси без малого 460 лет. А профессионального праздника всё это время не было. «Несправедливо», — подумали современные полиграфисты и обратились в Министерство культуры. Там идею поддержали, и 19 апреля 2014 года справедливость восторжествовала — у переплётчиков появился свой праздник.

Чем же занимаются мастера сегодня? Переплетают редкие и подарочные издания, деловую документацию, изготавливают ежедневники — не будем всё перечислять. Подробнее нам расскажут сами норильские рукодельницы.

У книжки – не боли

Первую героиню долго искать не пришлось. Перешёл через дорогу от редакции и попал в книжный рай — в библиотеку на Ленинском проспекте. А книжки там не стоят годами на полках как новые. Несмотря на доступность электронных изданий, бумагу норильчане любят. Радует, что среди читателей много детей. Один только минус — книжки возвращаются порой изрядно потрёпанными. И тогда на помощь зовут спасателя в лице Натальи Басовой. Мы посмели оторвать её от реставрации очередной книжки волшебных сказок. Так дадим же ей слово:

– «В переплёт» я попала два года назад. Прежняя сотрудница как истинная норильчанка засобиралась в тёплые края. Руководство, увидев моё грустное лицо вахтёра, предложило попробовать себя в новом деле.

Я с детства люблю читать и трепетно отношусь к книгам. Семейное, наверное. Мама, уезжая на материк, вместо того чтобы сэкономить деньги для жизни на новом месте, увезла с собой 800 килограммов книг! Там были разные издания, а мне нравится лёгкое чтиво. Интересно переживать о хитросплетениях человеческих судеб, пусть даже и вымышленных.

На новой работе первое время боялась, вдруг сделаю только хуже. А потом втянулась, и теперь меня не выгонишь отсюда. Спокойно здесь как–то, легко. Нравится такая монотонная работа. Интересно же — берёшь видавшую виды книгу и думаешь, как её правильно отремонтировать, сделать так, чтобы она ещё послужила. За месяц в среднем восстанавливаю 50 книг, но всё зависит от их состояния.

Чаще всего мне приносят книги из отдела детской литературы. Взрослые, конечно, бережнее к томикам относятся, а дети есть дети. Хотя и они не всегда виноваты, что книги быстро рвутся. Начиная с 2000–х годов качество стало резко падать. До тех пор, особенно в советское время, книжные блоки прошивали и потом ещё проклеивали, да и бумага была получше. Сейчас, бывает, откроешь пару раз даже дорогой альбом — в руках одна обложка, а книжные листы на полу. Раньше книги по наследству передавали, из поколения в поколение, а нынче книжная продукция стала одноразовой, что ли. Так что без работы не останусь!

Пользуясь случаем, хочу обратиться к читателям библиотеки: не ремонтируйте книги самостоятельно, особенно скотчем. Хуже этой клейкой ленты для переплётчика не существует ничего. Так вы бумаге делаете только хуже. Приносите в любом состоянии — восстановим. В работу, помимо рук и опыта, включаются шило, дрель, ножницы, бумага, пресс и специальные нитки. Они сшивают страницы книг как нити судьбы в моих любимых дамских романах.

Неслучайная профессия

Для «страны», где «живут» сотни тысяч личных дел, переплёт ой как нужен. Там тома расшиваются и сшиваются по сто раз в день. Там — это в архиве Заполярного филиала «Норникеля». В учреждение постоянно приходят запросы от бывших работников и различных организаций для назначения пенсии или от людей, желающих найти информацию о родственниках. Не всегда видны все записи, иногда дела приходится расшивать. После этого необходимо их сшить через те же отверстия, не делать новые, чтобы не пропали ещё какие–то данные, не ранить документ лишний раз.

С ювелирной работой в архиве отлично справляется Елена Сакс, переплётчик со стажем, большим опытом и любовью к технической литературе. По её словам, знание такого рода книг сильно пригождается.

– Моя задача — в первую очередь не ухудшить документ, — рассказывает Елена. — А если есть возможность, то и улучшить. Помимо прочего, я восстанавливаю разорванные или истлевшие места сгиба, края листов. Очень часто приходится документы по кусочкам собирать, да так, чтобы цифры и буквы были видны максимально отчётливо. Особенно сложно, но при этом интересно работать с делами периода Великой Отечественной войны. Из–за острого дефицита бумаги писали на любом доступном клочке, даже на обёрточной магазинной.

Есть документы, пришедшие в плохое состояние из–за небрежности владельца. Вот пошёл человек медкомиссию проходить, сложил направление как попало и в таком мятом состоянии сдаёт его в отдел кадров. О том, что это не просто бумажка и она пойдёт в личное дело, он даже не задумывается.

Реставрация дел не только спасает историю Норильского комбината от гибели по причине утраты первоначальных физических свойств документов, но и ускоряет поиск информации. После восстановления документов становятся видны цифры, слова, даты и другие данные, ранее вшитые в корешок дела, поэтому архивистам уже не приходится тратить по два–три дня на работу со старыми документами, листы которых прежде сыпались и требовали более бережного отношения, увеличивая время исполнения запросов.

Вот так более 20 лет реанимирую и спасаю документы. А в профессию пришла случайно. Работала курьером по доставке документации. Как–то привезла пакет в типографию комбината и в разговоре узнала, что имеется вакансия переплётчика. В 2001 году устроилась на участок оперативной полиграфии копировально–множительных работ. В архиве Заполярного филиала тружусь с августа 2010 года.

Работа в архиве отличается от типографской. Там я дела составляла и сшивала с нуля. Работала с первичным материалом. Фонды архива же постарше меня будут. Здесь, реставрируя документы, я сохраняю историю и помогаю людям обеспечить их права на пенсию по заслугам.

Лев Толстой и ГОСТы

Норильский городской архив — заполярная Мекка краеведов и историков. Здесь хранятся документы разных лет из многочисленных организаций Норильска. Фонды постоянно пополняются. Важно их сохранить, а для этого необходимо правильно сформировать и переплести поступившие бумаги. Большая часть документов приходит уже переплетённой, этого требуют правила. Но немало и таких, которые нуждаются в переплёте и плановом ремонте.

Работать за станком архивного перёплета документов умеют все сотрудники архива, они не понаслышке знают, что такое сверло и струбцина. Однако есть человек, для которого переплёт — прямая обязанность. Ведущий специалист Норильского городского архива Екатерина Жигжитова недавно работает в учреждении, но дело своё знает хорошо.

– В Норильск я прилетела четыре года назад из Иркутска. Сначала находилась в декретном отпуске, а в июле 2022–го устроилась в архив. На собеседовании очень обрадовались моему опыту. Образование у меня социально–экономическое с профилем «История» и юридическое. На материке работала секретарём судебного заседания, после рассмотрения гражданских дел мы сшивали дела в большом количестве. Но из инструментов были только шило, игла и нитка. А здесь всё серьёзно — оборудование, инструменты и даже клей особый — кукурузный, он обладает густой консистенцией и хорошо проклеивает бумагу.

Расстояние между отверстиями для сшивания дел строго регламентировано. В случае если текст находится очень близко к краю, мы наращиваем листок бумажной полоской. И уже в этой полоске делаем отверстие. Весь процесс осуществляется на специальном станке со струбцинами, помогающем зафиксировать листы. Для создания обложки у станка есть сабельный резак с разметкой для выбора нужного формата, он и картон хорошо режет.

Конечно, работаем мы не только с новыми документами. Перешиваем и реставрируем дела, которым по 50–70 лет. Одна из проблем — рвущиеся, особенно по краям, страницы. И тут на выручку приходит микалентная бумага. Она устойчива к высоким температурам и абсолютно экологична, состоит из длинных волокон натурального хлопка, соединённых крахмалом, и производится методом сухого формования. Благодаря этому бумага совершенно нетоксична и не подвержена влиянию солнечных лучей. Её приклеиваем с обратной стороны листа, где нет текста.

Переплёт — очень трудоёмкий процесс, нужны терпение и аккуратность. А их у меня не занимать. Не каждый смог прочитать «Войну и мир» Льва Толстого, да ещё и ведя конспект. Люблю читать книги, спасибо учительнице литературы. Одна из самых любимых — «Плаха» Чингиза Айтматова. Неоднократно перечитывала, и каждый раз произведение вызывает новые чувства. Книги предпочитаю именно в бумажном варианте. Тут важны тактильные ощущения. К тому же они по–разному пахнут, особенно новые. Ещё их очень удобно читать ребёнку, показывать рисунки. Стараюсь дочери привить любовь к прекрасному — к книгам.