Светлана Радионова выступила на ежегодной конференции Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов

«В этом году 50-летие СИТЕС (Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения – прим.ред.), мы активно в этом участвуем, мы активно присутствуем в международной повестке, намечены два больших заседания в июне, обсуждаются достаточно серьезные вопросы. Мы активно говорим про эндемики и про защиту той флоры и фауны, которая нуждается в защите в Российской Федерации. Мы говорим про свои победы, про спасение леопарда и тигра, но всем нам есть чем заниматься и куда стремиться», – заявила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

Отмечая значимость конференции Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАРАЗА), генеральный директор Московского зоопарка и президент ассоциации Светлана Акулова подчеркнула, что это всегда большое событие для зоологического сообщества.

«Одна из первостепенных задач современных зоопарков – сберечь биоразнообразие нашей планеты. Каждый из участников конференции представляет свой регион, глубинно понимает его проблемы, заботится о пострадавших животных. Объединив свои усилия, мы уже смогли решить немало задач по спасению и сохранению редких видов животных. И я уверена, в будущем мы сможем сделать еще больше», – заявила президент ЕАРАЗА.

Светлана Акулова также напомнила, что на базе ЕАРАЗА создано несколько профильных рабочих групп, в том числе по научно-просветительской работе и ветеринарным проблемам в зоопарках, а также разработаны комплексные международные природоохранные программы, которые реализуются совместно с СОЗАР. В рамках конференции кураторы этих программ презентовали свои наблюдения и результаты исследований, представили отчеты о работе за прошедшие годы и поделились планами на будущее.

Кроме того, одним из важнейших пунктов в повестке конференции стало принятие новых членов в состав Ассоциации. По результатам голосования, в ЕАРАЗА вошли еще 8 новых членов: Океанариум Nanjing, Океанариум Hefei, Океанариум Chongqing, Океанариум Fuyang (Китай), Зоопарк Дессау (Германия), Зоопарк Эскишехир (Турция), Зоопарк Аль Айн (ОАЭ) и Сафари-парк Шемаха (Азербайджан). Таким образом, на сегодняшний день ЕАРАЗА насчитывает 97 учреждений.

«Мы уверены в том, что связи между зоопарками ЕАРАЗА будут укрепляться и переходить на новый, более качественный уровень. Ассоциация и дальше будет пополняться новыми членами, готовыми приумножать усилия в деле сохранения дикой природы. Мы рады сотрудничать со всеми зоопарками мира!» – подчеркнула президент ЕАРАЗА.

По словам главы Росприроднадзора Светланы Радионовой, благодаря премии «Экология – дело каждого» число вовлеченных в экологическую повестку растет по всему миру, участники присылают видео серьезных научных разработок и изобретений для улучшения экологической обстановки, свои рисунки, фотографии на экотематику, а также видеоролики, посвященные теме бережного отношения к природе, заботе о бездомных животных, сортировке отходов.

Руководитель службы напомнила, что в первом сезоне проекта Айша Сабыржанкызы из города Талдыкорган Алматинской области Казахстана получила диплом III степени от председателя жюри, вице-премьера РФ Виктории Абрамченко. В своей работе Айша смогла наглядно показать красоту природы и важность её сохранения на планете Земля.

«В прошлом году мы получили более 45 тысяч заявок из разных уголков Земли, и, конечно, из всех регионов России. Сегодня у нас уже 12 номинаций, ориентированных не только на детей и подростков, но и на взрослых – на семьи, студентов, учителей, наставников, всех, с кем дети могут обсудить будущее планеты, а главное – вместе с кем могут действовать сообща во благо экологии», – отметила Светлана Радионова.

Напомним, Международная детско-юношеская премия «Экология – дело каждого» учреждена Росприроднадзором 31 марта 2021 года и присуждается за интересные, нестандартные идеи, инициативы и проекты, посвященные сохранению окружающей среды, бережному отношению к природе и популяризации экологической культуры. Премия проводится ежегодно и вовлекает детей, молодежь и взрослых в экологическую повестку, поощряет их активность в борьбе за чистую планету. За первые два года поступило более 55 тысяч заявок от участников из всех регионов России и еще 38 стран ближнего и дальнего зарубежья. География проекта охватила 4 континента – Евразию, Африку, Северную и Южную Америку. Участие в Премии бесплатное. Победителей и призеров ждут подарки – умные колонки, смартфоны, планшеты, ноутбуки, поездка на море, путевка во Всероссийский детский центр «Орлёнок» и другие. Все участники Премии получат грамоты, победители – дипломы, наставники активных участников – благодарность от главы Росприроднадзора. Заявки принимаются с 1 марта по 1 октября на сайте www.ecologyiseveryone.ru.