Светлые мысли

Сила Арктики

В этом году одним из победителей благотворительной программы «Мир новых возможностей» компании «Норникель» стал проект «ЛамаЛокация», рассматривающий возможность применения на турбазах источников возобновляемой энергии, которые в конечном итоге могут заменить традиционные.

– Несколько лет назад в рамках экомарафона «ПонесЛось» мы организовали четыре команды эковолонтёров–дайверов для очистки ряда водоёмов Норило–Пясинского бассейна. И столкнулись с естественными трудностями создания инфраструктуры в лагере. Выходим из ледяной воды, надо обогреться, заправить баллоны. На всё это нужна энергия. Мы обратили внимание, что все используют топливо, а это довольно накладно — нужно закупить его, доставить, да ещё и потенциально опасно загрязнением природы. Между тем в условиях лета Арктики можно было бы использовать альтернативную энергию солнца и ветра, — рассказывает автор проекта Олег Пилюгин.

Поскольку подобный проект должен иметь научное обоснование, к участию в нём привлечены специалисты Объединённой дирекции заповедников Таймыра. На протяжении летних месяцев совместно с эковолонтёрами и другими партнёрами опытным путем они будут изучать возможности отказа от использования бензиновых и дизельных электрогенераторов и заменой их на системы солнечной генерации. В рамках проекта в самый пик туристического сезона одна турбаза получит полный цикл жизнеобеспечения от солнечной энергии. Авторы «ЛамаЛокации» надеются, что такая популяризация альтернативных источников энергии в будущем сработает в плюс местной экологии.

Искать единомышленников долго не пришлось: этой темой, как оказалось, занимаются многие. В частности, дайверы клуба «Норд», члены РСО «Шторм», а также студенты Заполярного государственного университета им. Н.М. Федоровского.

– Мы делаем большую ставку на студентов, причём не только ЗГУ, возможно, подтянутся учащиеся местных техникумов, приезжая молодёжь. Недавно мы провели переговоры с Академией МЧС, которая рассматривает идею прислать к нам своих ребят. Все они понимают: будет возможность делать полезное дело, а параллельно — изучать экологию, физику процесса, коэффициенты инсоляции Арктики, рассчитывать антропогенную нагрузку, — рассказывает Олег Пилюгин.

У авторов даже сомнений нет, что проект себя оправдает. Во–первых, он был успешно опробован в прошлом году в Крыму. Во–вторых, простые подсчёты показывают, что идея рабочая, и одна батарея может обеспечить потребности одного туристического домика.

– Мы рассчитываем на обычные нагрузки: плита, чайник, зарядка гаджетов, обогрев, холодильная установка и так далее. Бензогенератор на 5 кВт потребляет в сутки порядка 20–30 литров топлива. То есть 300 литров за 10 дней. Всё это нужно закупить, доставить. Плюс приобрести расходные материалы. Долго, дорого, хлопотно и, что самое важное, не экологично. А солнечную батарею вы ставите на лето, к зиме демонтируете. Срок жизни одной батареи — 25 лет. Стоимость солнечной электростанции (СЭС) на 1 кВт энергии (без учёта доставки до Норильска) — около 50 000 рублей. На небольшой домик отдыха 1 киловатта более чем достаточно. К примеру, 700 Ватт потребляет чайник, он вскипел, включили плиту — она на 1 кВт. Вкупе с батареей выйдет слегка за пределы, но вы же не круглосуточно готовите. Да, мы понимаем, что сейчас у нас примерные расчёты, фактические нюансы как раз покажет апробация, — считает Олег Пилюгин.

При этом обычно в подобных проектах батареи должны снабжаться аккумуляторами для сохранения накопленной за день энергии для использования её потом в ночное время. Арктические условия не требуют такой меры, поэтому достаточно будет среднего аккумулятора (стабилизатора), чтобы уровень энергии не снижался с изменением инсоляции. Говоря проще, если солнце скроется за тучи, вы без горячего чая не останетесь.

Проект уже вызвал интерес у профильных организаций. Например, фирма «Барс», занимающаяся экологическими проектами, решила поддержать инициативу и предложила бесплатно использовать свой ветрогенератор, который организация сама готова и установить.

– Мы планируем, что «ЛамаЛокация» будет точкой притяжения для всех неравнодушных к природе, экологии и волонтёрству, — уверен в успехе дела и Андрей Герасимов, руководитель региональной спортивной общественной организации Красноярского края «Шторм», выступающей созаявителем проекта. — Активное участие молодёжи обеспечит популяризацию идеи, особенно в кругах юных. А иногородние студенты расскажут о Норильске за пределами города, причём с позитивной стороны.

У «Шторма», кстати, имеется своя задача. Его члены должны будут участвовать в доставке людей на выбранное для эксперимента место в конце Ламы (в РСО есть капитаны маломерных судов), а также в научной работе. Поскольку основными жителями лагеря будет молодёжь, для неё предусмотрено обучение экстремальным водным видам спорта, инструкторами также выступят штормовцы, участники клуба «Норд–дайвинг» и федерации кроссфита Норильска.

Старт экспедиции запланирован на июнь, работать научный лагерь будет до конца сентября, чтобы «запротоколировать» возможности солнечных батарей при разной погоде, уровне насыщенности солнечным светом. На анализ собранной информации отведена вся зима.

Польза солнца

Тема использования возобновляемых источников энергии возникла в Норильске не впервые, уже даже пробовали применять эту технологию на практике.

– Альтернативная энергетика в нашей стране сильно недооценена, даже там, где она способна давать сверхприбыли, — говорит независимый эколог Василий Рябинин. — Но она уже перестала быть просто «зелёной» и давно создает конкуренцию всем другим видам энергетики.

Свои идеи он решил воплотить в жизнь шесть лет назад, а заодно изменить сознание друзей рыбаков–охотников, которые использовали для обеспечения энергией своих изб исключительно бензогенераторы.

— Впервые с жёстким консерватизмом в этом вопросе я столкнулся в 2016 году, когда собирал первую солнечную батарею из элементов, купленных на китайском сайте. Тогда все были настроены скептически, ссылаясь на большую продолжительность полярной ночи. Моей задачей было опытным путём выяснить, способна ли дешёвая, собранная своими силами батарея окупить себя и за какой срок. После сборки я вёл подсчёт полученной энергии. Через год эксплуатации батареи стало ясно, что весь проект окупился в течение лета. После несложных замеров с применением обычного генератора удалось определить, что цена 1кВт/ч электроэнергии вышла в 700 рублей. Тогда же я начал вносить технические изменения, которые позволили накапливать и использовать электроэнергию более эффективно, – рассказывает Василий.

В полярную ночь выработка энергии падала практически до нуля, но с использованием ветрогенератора эта проблема исчезла. К тому же ветрогенератор установили недорогой, и он в наших условиях показал огромную выгоду, что касается цены получаемой электроэнергии. В конечном итоге даже встал вопрос утилизации избыточной энергии. По ценам 2016 года стоимость проекта, который включал в себя солнечную батарею 120 Вт, узлы коммутации, инверторы и б/у аккумуляторы, составила порядка 10 000 рублей, на сегодня цена заводской солнечной батареи на 300 Вт — порядка 8000 рублей, а бензогенератора, способного выдавать 3 кВт, — более 20 000 рублей, подсчитал эколог.

– Отдельно стоит упомянуть аккумуляторные батареи, без которых, к сожалению, обойтись нельзя. Я применял дешёвые, но тяжёлые свинцово–кислотные. Срок их «жизни» недостаточно большой, но существуют технологии, способные увеличить его в 10 раз, — говорит он.

Василий продолжает тестировать не только источники солнечной и ветровой энергии, но и аккумуляторный транспорт, за которым, считает, будущее.

– Я надеюсь, что в Норильске, на Таймыре и в России всё больше людей будет использовать альтернативные источники энергии, которые с каждым годом становятся всё дешевле и доступнее, — резюмировал Василий Рябинин.