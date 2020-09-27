Светский раут

Доверяй, но проверяй

У каждого местного гурмана уже давно сформировался список излюбленных ресторанов, кафе и баров, проверенных временем и практикой. Но жизнь не стоит на месте, и периодически открывается что–то новое и необычное, где и еда, и сервис могут оказаться уровнем выше уже привычного. Да и пандемия коронавируса не обошла стороной эту сферу услуг: некоторые учреждения просто–напросто закрылись, с «насиженных мест» могли уйти не только хорошие повара, но и администраторы и официанты, которые делали ваше любимое заведение «тем самым».

Поэтому, если вы планируете отметить день рождения, юбилей или пригласить девушку на ужин, сначала проверьте боем знакомый ресторан. Достаточно заскочить туда на часок и заказать простенькое блюдо. Это позволит оценить и качество еды, и скорость подачи, а главное — сервис. Если у вас нет свободного времени, можно обойтись визуальным осмотром помещения и кратким разговором с администратором. Тот же принцип действует и для заведений, с которыми вы имеете дело впервые. Если вас что–то не устроит, лучше перенести мероприятие в другое место.

Подумай заранее

Если речь идёт о свидании, особенно когда вы собираетесь провести вечер с истосковавшейся по романтической обстановке и красивым платьям супругой, стоит продумать ещё несколько деталей. Они усилят впечатление и не потребуют больших финансовых затрат.

Многое решает выбор столика. Если вы будете вдвоём и хотите занять время между приёмом пищи беседой, то это, конечно, столик у окна. Тогда можно будет периодически задумчиво молчать и просто смотреть на прохожих на улице... Если антураж ресторана вас не слишком впечатляет, в этом случае лучше занять столик в противоположном от входа углу: тогда вы окажетесь вдалеке от любопытных глаз, но при этом получите хороший обзор всего помещения.

Самые хорошие столики, тем более сейчас, расходятся как горячие пирожки, и чтобы не остаться у разбитого корыта, закажите столик заранее, минимум за неделю. Необходимо учитывать и атмосферу встречи. Чтобы уютный вечер не был испорчен развесёлыми выходками, уточните, не планируется ли в это время в заведении свадьба, корпоратив или любое другое празднество.

Если вы собираетесь выпить шампанского или вина, аперитив стоит заказать сразу по прибытии. Но открыть бутылку и налить напиток в бокалы попросите при вас: во–первых, это правило хорошего тона, во–вторых, такая фишка станет дополнительным ярким штрихом в картине вашего вечера. Кроме того, получив в своё распоряжение бокалы с напитками, можно неторопливо пролистывать меню, обсуждая выбор блюд. Можно, конечно, сделать заказ накануне, но всё же, с моей точки зрения, лучше так не поступать: даже если вы хорошо знаете предпочтения своей спутницы, в меню всегда можно найти что–то новое и необычное, что обязательно захочется попробовать.

Важный момент — сервировка стола. Можно попросить поставить на него к вашему приходу парочку свечей или даже розу в вазочке (возможно, придётся оплатить услугу заранее). Если такой услуги в заведении нет, можно договориться с администратором, купить всё самому и привезти в ресторан загодя. В солидных заведениях отказов в такой ситуации не бывает.

Немного о сервисе

Отправляясь в ресторан, мы в первую очередь ждём хорошего сервиса и приятной атмосферы. Вкусная еда имеет большое значение, но именно ощущение выхода в свет заставляет нас возвращаться в любимое заведение снова и снова.

В Норильске с приличной кухней проблем никогда не было, а вот атмосфера, сервис и подача, по сравнению с материком, отставали от общепринятых российских норм лет на пять–семь. Ситуация начала кардинально меняться не так давно. В нашем городе стали открываться современные кафе и рестораны, а среди администраторов, поваров и барменов появились и приглашённые из больших городов профессионалы, знающие все тонкости своей профессии и понимающие, чего хотят и за что готовы платить посетители. Но даже сейчас в местном ресторанном бизнесе наблюдается серьёзный разброс по уровню сервиса.

На что же мы обычно обращаем внимание? Первое — администратор. Он как минимум должен быть, а как максимум — поприветствовать и проводить вас к столику, попутно рассказав о наличии в меню новинок, на которые стоит бросить взгляд.

Далее — официант. В солидных ресторанах он сразу представляется по имени, а для удобства гостей носит именной бейдж. Задайте ему пару вопросов по меню и спросите его мнение о тех или иных блюдах. Зачем? Знающий официант наверняка подскажет что–то полезное, например, какое блюдо будет подано быстрее или какие новинки могли ещё не войти в меню, но уже есть на кухне. И обязательно поинтересуется вашим мнением относительно того или иного блюда. Такие отзывы потом собирают и анализируют, чтобы улучшить сервис или саму кухню.

Немалую роль играют скорость и особенности подачи блюда, его сервировка. Порой именно эти моменты могут «сделать» весь вечер. Согласитесь, одно дело, когда официант просто поставит вам на стол тарелки с едой и молча уйдёт восвояси, и совсем другое, когда из кухни, притушив свет в зале, выплывают пылающие живым огнём стейки, или лично шеф–повар, покинув свой пост, завершает подачу филигранными взмахами ножа на специальной выносной стойке прямо у вашего столика... Это как раз то, за что современный клиент готов платить и ради чего готов вернуться вновь и вновь!

В солидных ресторанах спиртное и напитки в ваши бокалы обычно подливает официант, следя за тем, чтобы сосуды гостей не пустели. Винные бутылки, как правило, ставят на стол или на специальную подставку рядом, шампанское в идеале размещают в ведёрке со льдом на отдельной стойке. Бутылка на столе смотрится не так элегантно, но вполне допустимо.

Дам один совет. Если официант подливает вам напиток из бутылки со стола, поместите её в середине или даже чуть ближе к краю. Зачем? Ему не нужно будет тянуться через весь стол, мешая общению гостей. Если же вы не хотите, чтобы в вашу беседу периодически вмешивались посторонние, ещё на стадии заказа проинформируйте об этом вашего официанта. Тем самым вы избавитесь от ненужного внимания.

Важные моменты

Перейдём к еде. Что отличает элитное блюдо от просто хорошо приготовленного и вкусного? Нет, не цена, а возможность варьировать основные вкусовые оттенки и тонкие послевкусия. Конечно, с супом–пюре это сделать сложно, а вот с мясом — вполне. Хорошо, когда с подачей основного блюда, к которому идёт и небольшая порция гарнира, в ресторане сразу выставляют и несколько небольших порций разных соусов, специй и трав. Это признак хорошего, профессионального, любящего своё дело повара. Только учтите, что такие блюда нужно ещё и правильно есть. Не нужно выливать и высыпать всё содержимое в тарелку и перемешивать! Это и невкусно, и некрасиво. Правильнее разрезать мясо на маленькие кусочки и попробовать разнообразные комбинации соусов, специй, зелени — от двух до трёх компонентов. В результате и процесс получится увлекательнее, и будет что обсудить со спутницей, делясь своими впечатлениями и ощущениями. Да и ваши вкусовые рецепторы запомнят такой гастрономический опыт надолго.

Последний штрих

Заканчивая трапезу, не забудьте о чаевых. Даже если вы изрядно потратились... Во–первых, официант старательно выполнял свою работу, делая ваш вечер приятным, и маленький комплимент он точно заслужил. Кроме того, это стимулирует его и в дальнейшем держать марку заведения и уровень сервиса.

Сколько оставить?

Как правило,10 % от стоимости заказа, указанной в чеке. Это приемлемый минимум. Если хотите отблагодарить персонал и оставить больше — это на ваше усмотрение. Но ни в коем случае не насыпайте чаевые мелочью, тем самым вы проявляете прямое неуважение к человеку.

Если заведение вам понравилось, и вы планируете заглядывать туда время от времени, тогда оставить чаевые просто необходимо. Это очень важно. Сотрудники заведения запомнят вас в лицо, тогда и столик заказать будет проще, и обслуживание будет ещё более оперативным и качественным. А для постоянных клиентов существует и масса приятных бонусов — в виде различных скидок, акций и так далее. В общем, цените чужой труд, и вам отплатят добром. Приятного всем аппетита и хорошего настроения!