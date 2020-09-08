Свежая «Брусничка»

Дошкольное учреждение полностью соответствует СанПиН и, по словам Николая Тимофеева, исполняющего полномочия главы города, является лучшим в Норильске.

Здание претерпело глобальные изменения. В ходе капитального ремонта заменены кровля, подполье, окна, инженерные коммуникации, выполнена внутренняя отделка. Особая гордость – бассейн, оснащённый новейшей системой самоочистки. Сейчас детский сад № 86 «Брусничка» готов на 100% и ждёт своих воспитанников.

- Реконструкция выполнена по самым современным технологиям и удивляет своим масштабом. С учётом того, что в Талнахе сложилась наиболее напряжённая ситуация с очередью в детские сады, открытие нового дошкольного учреждения с нетерпением ждут сотни родителей, - отметил Николай Тимофеев.