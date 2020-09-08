МАУ ИЦ «Норильские новости»

Свежая «Брусничка»

Свежая «Брусничка»

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Свежая «Брусничка»

Детский сад № 86 после реконструкции готов принять малышей Талнаха.

Свежая «Брусничка»Свежая «Брусничка»Свежая «Брусничка»Свежая «Брусничка»Свежая «Брусничка»Свежая «Брусничка»

Дошкольное учреждение полностью соответствует СанПиН и, по словам Николая Тимофеева, исполняющего полномочия главы города, является лучшим в Норильске.

Здание претерпело глобальные изменения. В ходе капитального ремонта заменены кровля, подполье, окна, инженерные коммуникации, выполнена внутренняя отделка. Особая гордость – бассейн, оснащённый новейшей системой самоочистки. Сейчас детский сад № 86 «Брусничка» готов на 100% и ждёт своих воспитанников.

- Реконструкция выполнена по самым современным технологиям и удивляет своим масштабом. С учётом того, что в Талнахе сложилась наиболее напряжённая ситуация с очередью в детские сады, открытие нового дошкольного учреждения с нетерпением ждут сотни родителей, - отметил Николай Тимофеев.

Текст Надежда Машарова
Фото Ирина Яринская
8 сентября в 17:53 100
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