Свежий взгляд — новые идеи

Сейчас Молодёжная коллегия при главе города активно работает над воплощением в жизнь пяти инициатив, каждая из которых может принести городу немалую пользу. Так, злободневный медийный проект «Территория обмана» рассказывает норильчанам о мошеннических схемах и о том, как избежать расставленных обманщиками сетей. Проект создавался в плотном взаимодействии с местной Общественной палатой, Общественным советом при норильском ОМВД, Таймырским линейным отделом МВД России и специалистами банковской сферы. Просветительские ролики будут показаны на телеканале «Норильск ТВ», в школах, институтах, банках и полицейских участках. Доступны они и для просмотра в социальных сетях.

Ещё один медийный проект, созданный в партнёрстве с телеканалом «Норильск ТВ» - «Хороводы Севера». Цикл передач повествует о многонациональном Норильске и традиционной кухне народов, представители которых населяют наш город. Первый сезон цикла насчитывает 17 серий.

Для норильчан старшего возраста был подготовлен курс лекций «Мой смартфон». Слушателей учили пользоваться основными настройками телефона, приложениями «2ГИС», «Госуслуги», «Почта России», поисковиками, электронной почтой и другими полезными платформами, объясняли им основы информационной безопасности.

Ещё одно важное начинание посвящено заботе о детях с ограниченными возможностями здоровья. Речь идёт о создании уникальной для города инклюзивной детской площадке. Появится она во дворе дома по ул. Богдана Хмельницкого, 23. Проект уже разработан, ведётся закупка материала, а возведение объекта начнётся летом следующего года.

Обратили внимание в Молодёжной коллегии и на бытовые нужды горожан, постаравшись найти способ улучшить конструкцию контейнеров для сбора мусора. Для этого инициаторы обратились в Заполярный государственный университет им. Н.М. Федоровского. В планах объявить среди студентов конкурс на поиск оптимального варианта решения вопроса. Воплощать и тестировать пилотный проект будут на базе управляющей компании «Жилкомсервис».

Глава города одобрил работу новой молодёжной структуры, отметив, что некоторые идеи идут в параллель с деятельностью администрации:

- Свежий взгляд – это всегда хорошо. А свободный диалог с амбициозной, активной и инициативной молодёжью - ещё лучше. Считаю, что данный институт развития в области молодёжной политики оправдал своё создание. Видны конкретные результаты работы -

каждый из проектов уже обладает весом и поддержкой на территории. Реализовать идею до конца в условиях арктического города непросто, но, как и прежде, я буду оказывать любую поддержку. Главное - двигаться дальше вместе.

Говоря о планах на следующий год, Дмитрий Карасев подчеркнул, что идеи норильской молодёжи могут пригодиться при модернизации стадиона «Заполярник», проектировании новых спортивных площадок в Оганере, дальнейшем благоустройстве парка «Озеро Долгое», реализации других городских проектов.