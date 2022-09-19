Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил первосвятительский визит в Норильск
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил первосвятительский визит в Норильск
В субботу Святейший Патриарх посетил исправительную колонию № 15 строгого режима, где осмотрел спортзал, библиотеку и клуб. В храме великомученицы Анастасии Узорешительницы Святейший Патриарх совершил молебен о находящихся в заключении. После богослужения предстоятель обратился к собравшимся в храме с первосвятительским словом. Далее святейший владыка посетил часовню в честь царственных страстотерпцев на территории отряда строгих условий отбывания наказаний, где побеседовал с двумя осуждёнными. В завершение состоялась встреча его святейшества с личным составом ИК-15 и СИЗО-4.
В тот же день Святейший Патриарх Кирилл побывал на руднике «Скалистый» Заполярного филиала «Норникеля» в Талнахе. Знакомство с производством началось с административного корпуса. Предстоятель смотрел стенды, посвящённые работе рудника, а также центр планирования, организации и контроля горных работ. Там же святейший владыка ознакомился с инструкциями по технике безопасности. Затем он переехал к скипо-клетьевому стволу № 1 (СКС-1) и посетил зал подъёмных машин, после чего спустился в сверхглубокий ствол на отметку
После подъёма на поверхность в надшахтном здании ствола СКС-1 Святейший Патриарх Кирилл обратился со словом к представителям трудовых коллективов. В дар руднику Святейший Патриарх Кирилл передал икону святителя Спиридона Тримифунтского, сотрудникам предприятия — иконки Христа Спасителя с патриаршим благословением и сборники своих проповедей.
Из Талнаха Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направился на Надеждинский металлургический завод им. Б. И. Колесникова. Он посетил зал, где находится экспозиция, посвящённая комплексной программе модернизации производственных мощностей Надеждинского металлургического и Медного заводов, так называемой «Серной программе». Следом святейший владыка побывал в помещениях строящегося отделения по производству серной кислоты, где будет осуществляться очистка газов и производство серной кислоты из диоксида серы.
Вечером состоялась встреча Святейшего Патриарха Кирилла с архиереями Красноярской митрополии.
В воскресенье Святейший Патриарх Кирилл совершил чин великого освящения храма великомученицы Варвары в Талнахе и возглавил служение Божественной литургии в новоосвящённом храме. Богослужебные песнопения исполнил сводный хор Троице-Сергиевой лавры и Московской духовной академии под управлением иеромонаха Нестора (Волкова).
В дар новоосвящённому храму святейший владыка передал образ Спаса Нерукотворного. Президенту компании «Норникель» Владимиру Потанину Святейший Патриарх Кирилл вручил икону благоверного князя Александра Невского, митрополиту Красноярскому и Ачинскому Пантелеимону — памятный крест и панагию, епископу Норильскому и Туруханскому Агафангелу и епископу Енисейскому и Лесосибирскому Игнатию — памятные панагии. Всем участникам богослужения святейший владыка благословил раздать иконки Христа Спасителя с патриаршим благословением.
В завершение Святейший Патриарх Кирилл во внимание к трудам по строительству храмового комплекса великомученицы Варвары наградил епископа Норильского и Туруханского Агафангела орденом преподобного Серафима Саровского III степени.