Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил первосвятительский визит в Норильск

В субботу Святейший Патриарх посетил исправительную колонию № 15 строгого режима, где осмотрел спортзал, библиотеку и клуб. В храме великомученицы Анастасии Узорешительницы Святейший Патриарх совершил молебен о находящихся в заключении. После богослужения предстоятель обратился к собравшимся в храме с первосвятительским словом. Далее святейший владыка посетил часовню в честь царственных страстотерпцев на территории отряда строгих условий отбывания наказаний, где побеседовал с двумя осуждёнными. В завершение состоялась встреча его святейшества с личным составом ИК-15 и СИЗО-4.

В тот же день Святейший Патриарх Кирилл побывал на руднике «Скалистый» Заполярного филиала «Норникеля» в Талнахе. Знакомство с производством началось с административного корпуса. Предстоятель смотрел стенды, посвящённые работе рудника, а также центр планирования, организации и контроля горных работ. Там же святейший владыка ознакомился с инструкциями по технике безопасности. Затем он переехал к скипо-клетьевому стволу № 1 (СКС-1) и посетил зал подъёмных машин, после чего спустился в сверхглубокий ствол на отметку 1928 м. Под землёй Святейший Патриарх ознакомился с ходом работ по сбойке СКС-1 со строящейся шахтой «Глубокая». Сбойка, до которой остался 391 м, необходима для обеспечения полноценной вентиляции шахты «Глубокая». Шахтёры подарили предстоятелю художественную композицию «Рудник Скалистый», созданную из образцов пород.

После подъёма на поверхность в надшахтном здании ствола СКС-1 Святейший Патриарх Кирилл обратился со словом к представителям трудовых коллективов. В дар руднику Святейший Патриарх Кирилл передал икону святителя Спиридона Тримифунтского, сотрудникам предприятия — иконки Христа Спасителя с патриаршим благословением и сборники своих проповедей.

Из Талнаха Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направился на Надеждинский металлургический завод им. Б. И. Колесникова. Он посетил зал, где находится экспозиция, посвящённая комплексной программе модернизации производственных мощностей Надеждинского металлургического и Медного заводов, так называемой «Серной программе». Следом святейший владыка побывал в помещениях строящегося отделения по производству серной кислоты, где будет осуществляться очистка газов и производство серной кислоты из диоксида серы.

Вечером состоялась встреча Святейшего Патриарха Кирилла с архиереями Красноярской митрополии.

В воскресенье Святейший Патриарх Кирилл совершил чин великого освящения храма великомученицы Варвары в Талнахе и возглавил служение Божественной литургии в новоосвящённом храме. Богослужебные песнопения исполнил сводный хор Троице-Сергиевой лавры и Московской духовной академии под управлением иеромонаха Нестора (Волкова).

В дар новоосвящённому храму святейший владыка передал образ Спаса Нерукотворного. Президенту компании «Норникель» Владимиру Потанину Святейший Патриарх Кирилл вручил икону благоверного князя Александра Невского, митрополиту Красноярскому и Ачинскому Пантелеимону — памятный крест и панагию, епископу Норильскому и Туруханскому Агафангелу и епископу Енисейскому и Лесосибирскому Игнатию — памятные панагии. Всем участникам богослужения святейший владыка благословил раздать иконки Христа Спасителя с патриаршим благословением.

В завершение Святейший Патриарх Кирилл во внимание к трудам по строительству храмового комплекса великомученицы Варвары наградил епископа Норильского и Туруханского Агафангела орденом преподобного Серафима Саровского III степени.