Святое место

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Шесть лет назад, 16 сентября 2015 года, святейший патриарх Кирилл совершил чин освящения закладного камня в основание храма в память о тех, кто принял страдания за верность Христу на нашей северной земле. Тогда перед вложением в основание храма особой капсулы огласили текст закладной грамоты на церковно–славянском языке: «Во славу Святыя, Единосущныя и Неразделимыя Троицы, Ея благоволением и благостию, Патриархом Московским и всея Руси Кириллом заложен храм сей в честь святых новомучеников и исповедников Церкви Русския в лето 2015 от Рождества по плоти Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа в 16–й день септемвриа месяца во граде Норильске».

Среди высоких гостей — свидетелей этого исторического события — были и управляющий делами Московской Патриархии митрополит Санкт–Петербургский и Ладожский Варсонофий, митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеймон и ещё многие представители духовенства, власти, руководители «Норникеля» и простые норильчане.

И уже через три года, 11 сентября 2018 года, предстоятель Русской православной церкви во время своего второго визита в Норильск служил Божественную литургию в новоосвященном храме. В тот памятный день на телеканале «Союз» велась прямая трансляция патриаршего богослужения.

Интересно, что решение о возведении в Норильске храмового комплекса в честь новомучеников и исповедников Церкви Русской приняли всего четырьмя годами ранее, когда образовалась Норильская и Туруханская епархия во главе с епископом Агафангелом. С самого рождения храма к нему было особое внимание норильчан. За последние 20 лет это, пожалуй, единственное столь серьёзное строительство в нашем городе. Около года велись подготовительные работы: специалисты из архитектурно–строительных мастерских московского Свято–Данилова монастыря подготовили проект и согласовывали его с институтом «Норильскпроект». Генеральным подрядчиком стала финансово–промышленная корпорация «Сатори», имеющая большой опыт возведения церковных сооружений в столице. Кстати, сейчас «Сатори» доверили и возведение храма святой великомученицы Варвары, небесной покровительницы горняков, на улице Бауманской в Талнахе.

Храм на улице Мира, 6, рассчитанный на 300 человек, получился очень красивым. Вечерами горожане любуются его необычным фасадом с подсветкой. И храмовые росписи, созданные умельцами мастерской столичного предприятия «Собор», уникальны. Здесь рядом со святыми, пострадавшими за веру, среди которых и сгинувшие в Норильлаге Петр Игнатов и Стефан Наливайко, изображены и представители коренных народов, а ещё памятники нашего мемориала «Норильская Голгофа» и даже северное сияние. Мы видели, как во время чина великого освящения, который пришелся на день Усекновения главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, наш патриарх вместе с другими высокими гостями с восхищением любовался увиденным. Помним, как в дар новоосвященному храму предстоятель Русской православной церкви передал икону Божией Матери «Скоропослушница», как всем верующим раздали на молитвенную память образки новомучеников и исповедников Церкви Русской с патриаршим благословением. В день торжества за помощь в строительстве храмового комплекса новомучеников и исповедников Церкви Русской церковную награду — орден преподобного Сергия Радонежского I степени — получил президент компании «Норникель» Владимир Потанин.

Конечно, без финансовой поддержки главного благотворителя — «Норникеля» — не увидел бы город такого чуда архитектуры. К храму примыкает трёхэтажное здание духовно–просветительского центра, в котором находятся воскресная школа, библиотека, актовый зал, трапезная, помещения епархиального управления. Там же располагается и храмовая достопримечательность — уникальный музей, посвящённый истории православия в Туруханском крае и на Таймыре. Здесь монахиня Илариона (Сухова), возглавляющая комиссию по канонизации и прославлению святых Норильской епархии, рассказывает экскурсантам и о судьбах новомучеников и исповедников, оказавшихся в северных лагерях и ссылках. В памяти остались слова святейшего патриарха на освящении храма о том, что здесь «мы будем молиться новомученикам, чтобы никогда больше в нашей стране не произошло всенародное впадение в беспамятство и богоотступничество, чтобы никогда не повторилась трагедия, которая разыгралась на этом скорбном месте». И на богослужениях верующие продолжают просить новомучеников и исповедников Церкви Русской, чтобы они своими молитвами преклонили милость Божию к нашей стране, к родному Норильску, к тем, кто в трудных условиях работает в Заполярье.

Дела духовные

Каждый четверг в 18 часов в храме совершается молебное пение с акафистом новомученикам и исповедникам Церкви Русской. В субботу в 17 часов — всенощное бдение, исповедь, а по воскресеньям в 9 утра — Божественная литургия. Настоятелем храма является епископ Норильский и Туруханский Агафангел, поэтому храм считается Архиерейским подворьем. По благословению владыки ключарем храма стал иерей Геннадий Дубинко, который ранее служил в приходе святого Василия Мангазейского посёлка Бор Туруханского района, а два года назад переехал со своей большой семьёй в Норильск. Батюшка назначен и благочинным церквей Норильского округа. За несколько лет в храме сформировался дружный и деятельный приход, есть свой церковный хор. Недавно приход понёс тяжелую утрату — не стало из–за последствий ковида замечательного труженика, алтарника и сторожа Владимира Новака, отпевали его в любимом храме.

19 сентября в храме новомучеников и исповедников Церкви Русской в 8.30 отслужат водосвятный молебен, затем начнётся Божественная литургия. Эта дата знаменательна тем, что православные вспоминают чудо архистратига Михаила в Хонех, когда предводитель небесного воинства своей благодатной силой не позволил язычникам разрушить храм.

Дорога к храму

В этот же день начнётся новый учебный год в воскресной школе. Но прежде, после окончания торжественной службы, состоится молебен, на котором дети вместе с учителями и родителями помолятся об успехах в учебе.

В воскресной школе преподают Закон Божий, церковное пение, занимательную математику, проходят и занятия в кружке по рукоделию «Добрая иголочка», для старших есть киногостиная, куда ребята наведываются после основных занятий. Записаться в воскресную школу могут дети от 5 до 16 лет, для этого необходимо заполнить анкету в церковной лавке храма. По всем вопросам можно обратиться к директору воскресной школы матушке Наталье Дубинко, она руководит и епархиальным отделом религиозного образования и катехизации, её номер телефона 8–903–928–51–14.

Матушка Наталья поделилась с «Заполярной Правдой»:

– 19 сентября после молебна состоятся первые встречи детей и родителей с педагогами, будет и традиционное чаепитие. Мы ожидаем около девяноста детей, включая группы для 30 ребят с ограниченными возможностями здоровья. К началу учебного года всё готово, занятия будут проходить в обычном формате с соблюдением всех мер безопасности. С 26 сентября мы начнём занятия по новым программам, разработанным синодальным отделом религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви.

А духовником воскресной школы является отец Никита Челядинов, который в своё время окончил православную гимназию при Свято–Скорбященском соборе. Отец Никита отвечает в епархии и за вопросы физической культуры и спорта. А иерей Дмитрий Прохоров, также выпускник православной гимназии, сейчас возглавляет епархиальный отдел по делам молодёжи, который находится в храме новомучеников и исповедников Церкви Русской. Батюшка занимается здесь с молодыми прихожанами, со старшими учениками воскресной школы.

Сообщаем для тех, кто хочет стать читателем библиотеки храмового комплекса, что она работает по субботам, а на экскурсии в музей необходимо записаться заранее. О новостях прихода храма новомучеников и исповедников Церкви Русской вы можете узнавать на его сайте norilskpodvorie.cerkov.ru