Связь с подвохом

– Мошенничества и кражи относятся к тяжким и особо тяжким преступлениям?

– Да. Когда преступники заставляют людей самостоятельно переводить деньги — это мошенничество. Но если злоумышленники идут дальше — заставляют жертву передать коды доступа, с помощью которых сами производят манипуляции со счётом через приложения или онлайн–банкинг, то это уже кража, и квалифицируется она как тяжкое преступление. Причём даже если человек нашёл банковскую карту на улице и оплатил ею покупку на сумму более 2,5 тысячи рублей, то это уже считается хищением, влекущим наказание до девяти лет лишения свободы. Однако 99% онлайн–преступлений совершаются вне Норильска, зачастую даже из другого региона. Бывали случаи, когда преступники находились в другом государстве, например на Украине. Мошенники сейчас используют «плавающие номера», которые могут подменять IP–адреса, что усложняет их поиск. Неоднократно бывали случаи подмены, когда такие номера у пострадавших определялись как горячая линия Сбербанка, и «сотрудникам банка» удавалось их убедить.

Однажды злоумышленники представились должностным лицом главного управления МВД по Красноярскому краю, и номер определился тот, что указан на сайте министерства.

– Такие преступления возможно раскрыть?

– Мы их раскрываем, но это долгая кропотливая работа. Сложность представляет то, что преступники используют как сим–карты, так и банковские, зарегистрированные на других лиц. Уже создана федеральная информационная база под названием «Мошенничество». После поступления заявления оперативный сотрудник тут же вносит в неё номера карт, на которые были переведены деньги. Мы связываемся с коллегами, и если у них ранее уже засветился этот номер, начинаем вести совместную работу.

Проблема в том, что некоторые люди даже не подозревают, что стали жертвами злоумышленников. Например, человек перечислил якобы на биржу более 800 тысяч рублей — преступники создали фальшивый личный кабинет, где ежесекундно указывалось количество средств на счёте и его пополнение. Пострадавший видел, что всё у него в порядке, сумма растёт, а на самом деле его уже обокрали.

– В ходу ли ещё мошенничества с рассылкой сообщений «Мама, я попал в ДТП, срочно переведи деньги» или на «Авито»?

– Несколько лет не было таких преступлений, и люди расслабились. А в прошлом году было зарегистрировано четыре случая.

– Что нужно помнить, чтобы не стать жертвой злоумышленников?

– К сожалению, базы данных утекают и продаются практически свободно, поэтому норильчанам нужно быть готовыми к тому, что у преступников есть вся информация о них. Единственное, что им нужно, — это код, чтобы войти в онлайн–банкинг, либо три цифры с обратной стороны карты. Поэтому ни в коем случае не называйте эти данные, ни один сотрудник банка не попросит предоставить ему информацию такого рода.

– Как–то изменилась работа полиции в связи с пандемией?

– Конечно, изменилась. Полиция следила за исполнением всех карантинных требований. Если говорить о преступности на улице, которой, казалось бы, должно было стать меньше в связи с самоизоляцией, то её уровень даже немного увеличился. Например, вождение в нетрезвом виде. За прошлый год таких преступлений совершено на десять больше, чем в 2019 году. Но больше всего выросло количество краж. На это тоже повлияло изменение законодательства. Если человек потерял телефон и обратился в полицию, в 90% случаев уголовное дело возбуждается именно по факту хищения. Хотя очень часто люди сами теряют телефоны, например, в общественных местах или в транспорте. Однако нашедший должен сдать телефон в полицию или в администрацию здания, где его обнаружил. Если вместо этого человек меняет сим–карту и начинает им пользоваться, заводится уголовное дело. Наказание зависит от стоимости телефона — чем он дороже, тем строже наказание.

– Количество бытовых преступлений во время самоизоляции возросло?

– К счастью, нет. Наоборот, снизилось. По итогам 2019 года было зафиксировано 61 преступление на бытовой почве. А в 2020–м — 46.

– Недавно в Кемерово был случай с девушкой, которую убил бывший сожитель. Соседи пытались дозвониться в полицию семь раз, в результате, когда полицейские приехали, было уже поздно. Существует ли какая–то система приоритетов — куда в первую очередь направляется наряд полиции?

– В данной ситуации никто даже не пытался выслушать сторону полиции. Опрашивают родственников, соседей, адвокатов потерпевшей стороны. Интернет–сообщество до такой степени довело родителей, что они больше винят в преступлении не того, кто его совершил, а сотрудников полиции. Конечно, я считаю, что это неправильно, нужно рассматривать обе стороны. В отношении сотрудников полиции возбуждено уголовное дело, статья 293 (халатность). При рассмотрении в суде было принято решение отправить его на доследование. Думаю, одна из причин — вина сотрудников не доказана. В записи разговоров слышно, что они предпринимали неоднократные попытки связаться с тем или иным нарядом, но не было свободных машин. Конечно, всё закончилось очень печально. У нас в Норильске пока таких случаев, слава богу, не было. Здесь всё зависит от сотрудника, который принимает вызовы. Конечно, если он отправил наряд по жалобе на шум или ремонт у соседей, и тут же ему поступает сообщение, что кто–то кричит и просит помощи, он должен расставить приоритеты, перенаправить отряд или принять другие меры. Вплоть до того, что дежурный сам может выехать на служебной машине или отправить участкового, даже если тот уже находится дома. Бывает, и у нас не хватает людей, особенно в выходные и праздничные дни, когда горожане веселятся, зачастую мешая соседям. И таких вызовов бывает много.

Более того, мы ежедневно мониторим СМИ, у нас есть сотрудник, который за это отвечает. Если он выявляет в сообщениях признаки какого–либо административного правонарушения или преступления — сразу пишется рапорт, регистрируется и проводится полная проверка. Например, в прошлую субботу был опубликован пост о том, что якобы у женщины подростки забрали сумку, в которой находилась зарплата и документы. Потерпевшую привезли к нам и установили, что она злоупотребляет спиртными напитками, при этом у неё есть несовершеннолетние дети. И для того чтобы как–то оправдаться перед родственниками, она выдумала эту историю. Документы у неё находятся дома, никто её не грабил.