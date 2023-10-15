МАУ ИЦ «Норильские новости»

Связанные одним кодом

Связанные одним кодом

Главная / Новости / Общество

Связанные одним кодом

Свыше 300 норильчан решили стать донорами костного мозга. У двоих уже нашлись генетические близнецы, нуждающиеся в пересадке. В Национальном регистре костного мозга Норильск и Таймыр называют перспективными территориями и подчёркивают искреннее желание северян помогать другим людям.

Евгения Лобачева, руководитель центра привлечения доноров Национального РДКМ, рассказала норильчанам, насколько широко распространён рак кровиПерсональные данные донора не разглашаются. Но спустя два года после пересадки спаситель и пациент при желании могут познакомиться Горожанам объяснили, что костный мозг для пересадки берётся не из позвоночника, как многие считают, а из тазовой кости

Где искать костный мозг?

О донорстве костного мозга в нашем городе заговорили несколько лет назад после новости о срочном поиске донора для юной норильчанки. Горожане отозвались живо, а спустя немого времени Норильск полноценно включился в совместную программу по привлечению добровольцев Русфонда и благотворительного фонда «Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова» (Национальный РДКМ). Сейчас в Норильске проходит набор желающих стать донорами. Специалисты говорят, что растущая готовность жителей разных городов поделиться донорским материалом уже даёт эффект — прежде совпадения с донорами российской базы данных регистрировались раз в несколько месяцев, сегодня — ежедневно.

– Но это не значит, что доноров достаточно, — отмечает Евгения Лобачева, руководитель центра привлечения доноров Национального РДКМ. — У каждого человека в мире есть один или несколько генетических близнецов. Сегодня вероятность найти их — 1:10 000, что сравнимо с выигрышем в лотерею.

Сначала для пациента ищут донора среди родителей и родных братьев и сестёр. Обычно совпадение выявляется в четверти случаев, но Евгении Лобачевой встречались случаи, когда у больного шесть братьев или сестёр, и ни один не подходит. Тогда врачи обращаются к базам доноров в России и в мире.

Наблюдаемый сегодня по стране рост числа желающих стать потенциальными донорами специалисты связывают с тем, что тема получила широкую огласку.

– Прежде на встречах с людьми я видела самые разные реакции: некоторые даже в обморок падали, опасаясь, что сейчас их насильно будут делать донорами. Теперь, конечно, ситуация улучшается, но людям всё равно не хватает знаний. Например, на лекциях я часто спрашиваю, где в организме находится костный мозг. Что мне только не отвечают! Самый популярный вариант — в спине, — рассказывает Евгения. — На самом деле наибольшая концентрация необходимой ткани — в тазовой кости и грудине, но извлекается она без распила.

Евгения особенно отмечает отзывчивость норильчан и дудинцев. Кроме того, на встречах ни разу не прозвучало вопроса: «Сколько мне за это заплатят?» Ещё одна важная особенность нашей территории — большое разнообразие национальностей.

– Недавно мы нашли донора мальчику из Норильска, и это огромная удача, потому что ребёнок — представитель одной из малочисленных национальностей. Во всём мире из 40 млн добровольцев нашлись лишь два донора. Представители небольших этнических групп болеют не реже других, но им особенно трудно, а порой и невозможно найти генетического близнеца. Причём им свойственна врождённая форма рака крови, связанная с генетическими отклонениями, которые, в свою очередь, вызваны тем, что такие этнические группы мало смешиваются с другими. Поэтому чем больше их в реестре, тем лучше. Я об этом много говорила в Дудинке и Норильске, где живут малые народы Севера и представители народов Кавказа, — делится Евгения.

Ждите звонка

Важно знать, как проходит процедура сдачи биоматериала для попадания в реестр. Существует два способа. Первый предполагает забор небольшого образца ткани под наркозом при помощи стерильного шприца из тазовой кости. Операция длится около 40 минут, после неё необходимо провести один–два дня в стационаре. Костный мозг полностью восстановится в срок от одной недели до месяца. Второй способ — самый популярный: берётся образец периферической (венозной) крови. Предварительно пациент получает препарат, выгоняющий кроветворные клетки из костного мозга в кровь. Кровь берётся из вены на одной руке, проходит через прибор, сепарирующий клетки, и возвращается в вену на другой руке. В кресле донор проведёт примерно четыре–пять часов, при этом он сможет читать или смотреть телевизор. Анестезия не требуется — процедура схожа с обычной сдачей крови на анализ. Клетки восстанавливаются в период от одной недели до месяца. Способ сдачи выбирает сам донор. Если существует угроза здоровью, то он узнает об этом от врачей заблаговременно.

В случае обнаружения совместимости донору предложат углублённое и бесплатное медицинское исследование в любой лаборатории «Инвитро» — партнёра проекта. При отсутствии противопоказаний его пригласят на процедуру сдачи костного мозга в Санкт–Петербург или Москву. Все расходы по перелёту и проживанию Русфонд и благотворительные организации берут на себя. На этот период донор получит официальный больничный лист. Кстати, «Норникель» выделил грантовые средства на распространение в Норильске информации и помощь в организации типирования горожан, желающих войти в общую федеральную базу. Есть у нас и свои представители Русфонда, занятые просветительской работой.

Сегодня из 300 потенциальных доноров в нашем городе выявили два совпадения с нуждающимися. Один из добровольцев, к сожалению, не сможет стать донором по состоянию здоровья, другой сейчас проходит обследование и, возможно, вылетит на помощь пациенту.

– Наша задача — стремиться к показателям Израиля, где каждый восьмой житель — донор, им не требуется искать совпадения среди жителей других стран, — рассказывает руководитель центра привлечения доноров. — Но мы понимаем, что, например, в Германии, США и Израиле о проблеме заговорили на несколько десятилетий раньше и многие известные персоны привлекают к ней внимание, что рождает всплеск интереса.

Кстати, иностранцы не отказываются быть донорами для россиян, а зарубежные фонды активно сотрудничают с нашими. Но есть проблема с растянувшейся и ставшей очень дорогой логистикой, говорят специалисты. Это опять же подводит к необходимости расширять собственную базу.

– Если вы сдали свой биоматериал, вам могут позвонить в любой момент до исполнения вам 55 лет. Но вы имеете право отказаться от донации на любом этапе без объяснения причин. Однако важно понимать, что, если вы сделаете это в последний момент, когда пациента уже готовят к операции, без трансплантата шансы выжить у него значительно снижаются. Пока, к счастью, ни одного отказа среди российских доноров я не встречала. Надеюсь, их и не будет. Многие добровольцы интересуются, безопасна ли процедура для них. Любая медпроцедура имеет процент риска, но здесь его просчитывают, и при неблагоприятном результате вам откажут. Сотни тысяч людей во всём мире прошли эту процедуру. Многие говорят, что это было легко и они готовы повторить, — отмечает Евгения.

При желании через два года после донации спаситель и пациент могут познакомиться. До этого персональные данные не разглашаются, чтобы исключить возможность давления с любой из сторон.

– Именно по истечении двух лет можно понять, прижился ли костный мозг. Если донор и пациент желают познакомиться, то мы устраиваем для них встречи, обычно они очень трогательные, — добавляет Евгения Лобачева. — И самое главное: после выздоровления бывший пациент ничем не отличается от других и живёт полной жизнью. Разве не прекрасно дать другому человеку такую возможность?

После очередной встречи с представителями Национального РДКМ сразу несколько норильчан решили заполнить заявку на вступление в число доноров. Одна из слушательниц, Лилиана, была приглашена на встречу её молодым человеком Даниилом:

– Теперь я чётко понимаю, как это важно, и готова быть донором для нуждающегося человека.

Сам Даниил говорит, что знал о теме давно, интересовался в интернете и, когда появилась возможность пообщаться со специалистами, воспользовался ею:

– Узнав из первых уст о ситуации, я убедился: мы правильно сделали, что пришли. И мы готовы сдать биоматериал. Думаю, каждый должен понимать, что это очень нужное дело.

Стать потенциальным донором могут все желающие.

Для этого нужно:

– сдать образец крови из вены в любом медицинском офисе «Инвитро»;

– сдать буккальный эпителий — мазок из полости рта, заказав набор для взятия буккального эпителия по «Почте России» (получение и отправка конверта будут бесплатными для потенциальных доноров); также набор можно получить в офисе «Финам» на Ленинском пр., 17, в рабочие часы. Телефон 45–70–20.

Возраст доноров — 18–45 лет, вес — не менее 50 кг. В список противопоказаний входит ряд заболеваний, полный перечень приведён на сайте Русфонда.

Каждые 20 минут один человек в России узнаёт, что у него рак крови. Ежегодно пересадка костного мозга необходима более чем пяти тысячам россиян: около четырёх тысяч — взрослые, 900 — дети. Это люди с онкологическими и гематологическими заболеваниями, нарушениями в системе кроветворения и иммунной системе. Чаще всего для них трансплантация — последний шанс выжить. Сегодня российская база насчитывает 205 000 доноров, что позволяет закрыть нужду в костном мозге только для 20–25% пациентов, нуждающихся в пересадке.

Текст Татьяна Зачупейко
15 октября в 15:15 270
От сердца к сердцаБудте здоровы
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Для комментирования мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо авторизоваться на сайт под своим логином.
Читайте также