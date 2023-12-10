Свои среди наших

Необъятная Россия

Проект передачи «Жизнь своих» схож с программой о путешествиях «Жизнь других» с Жанной Бадоевой. Тот же непринуждённый и позитивный стиль, во главу угла поставлены не местные достопримечательности и цены, а люди и их простые человеческие истории. Такой подход сразу же позволил новой передаче обрести популярность и завоевать любовь зрителей. В эфир уже вышли 30 серий, созданных в разных регионах страны. А скоро зрители смогут увидеть сюжеты, снятые на Курилах, в Хабаровске, Якутии, ну и в Норильске. Россия столь велика и разнообразна, что рассказывать о её людях и местах можно бесконечно, так что одним сезоном передача не обойдётся.

Немало популярности проекту добавил и ведущий Евгений Кривцов. Начинавший журналистом программы «Доброе утро» на Первом канале Евгений успел поработать над авторскими проектами и даже циклами познавательных передач и документальных сериалов на телеканале «Культура», а осенью прошлого года Кривцов вернулся в родные пенаты, чтобы принять участие в тревел–проекте.

– Я уже лет 15 езжу по всей стране и освоил довольно много телевизионных профессий — от режиссёра до оператора, а великому многообразию нашей Родины давно не удивляюсь, — рассказывает о своей работе Евгений. — После того, как я стал частью этого проекта, интенсивность поездок кратно возросла. За немногим более года это моя 29–я командировка. Тем не менее не устаю удивляться, как много у нас непохожих друг на друга мест, куда можно приехать отдохнуть и набраться ярких впечатлений. Есть и шикарные горнолыжные курорты, и первоклассный отдых на море. В иных местах выходишь в тайгу или лес и видишь просто потрясающие пейзажи. Например, та же Карелия, где более тысячи озёр и рек на каждого жителя. Якутия вот по размерам как четыре Франции, и при этом там проживает всего миллион человек. А люди все держатся друг за друга. Я вообще понял, что наши люди круче всех в мире, потому что мы открыты и готовы друг другу помогать. Эта истина не раз доказывалась на практике во время наших путешествий.

Норильск впечатляет

Некоторые из членов съёмочной группы «Жизнь своих» в Норильске не в первый раз. Например, продюсер программы Михаил Алфёров приезжал к нам как раз во время работы над проектом «Поедем, поедим!». Тогда гости побывали здесь летом, но увезли с собой идею снять Норильск зимой. Это то время, когда Север чувствуется по–настоящему, а город показывает себя то суровым со своими морозами и метелями, то нарядным и ярким, закутанным в белый волшебный снег и подсвеченным иллюминацией. Что касается ведущего программы, он в наших краях впервые — впечатления от знакомства с территорией самые позитивные.

– По прибытии нас встретил паспортный контроль. Как оказалось, к вам просто так не попасть — нас проверили всевозможные службы безопасности. Девушки в аэропорту яркие, красивые, а ведь зима, холодно... Думаешь откуда, а потом вспоминаешь, что в Красноярском крае живут красавицы всего мира, — улыбаясь, говорит Евгений Кривцов. — Ну а если серьёзно, сразу обращают на себя внимание холод и полярная ночь, особенно когда привык к режимным сменам дня и ночи. Полярного дня я здесь не видел, но бывал в Мурманске и на Кольском полуострове, поэтому примерное представление об этом явлении у меня есть. Несмотря на то что мы находимся за полярным кругом, очень тёплое впечатление от ваших людей. Северяне и сибиряки — это отдельная нация. Я сам немножечко сибиряк, так как мои дедушка и бабушка из этих краёв. И особенность местного — северного — характера — это чуткость и стремление помочь. Вот если спросить, как пройти в конкретное место, в ответ ты получишь не описание маршрута, а решительное «Пошли. Сейчас отведу». И доведут, и покажут, а потом ещё и посоветуют, где ещё какие места интересные есть. Очень душевный приём. Так что Норильск запомнится мне людьми, холодом и полярной ночью. А ещё тут всё самое северное в мире: самый северный аквапарк, самая северная мечеть, самый северный музей и так далее.

Суровый город

Будучи в Норильске, невозможно пройти мимо производства. Было бы странно обойти стороной то, что является неотъемлемой частью жизни большинства жителей. Съёмочная группа искала своих и в шахте на руднике «Комсомольский», и в производственных цехах, а в плавильном цехе Медного завода вообще провела практически весь день. Нет ярче и интереснее картинки, чем льющийся расплав и работающие с ним люди.

– В шахте мы бывали на Кузбассе, что такое клеть и горизонт, были в курсе. Но отмечу, ваши шахты чище, что ли, если можно такое определение к шахтам применить. Например, на Кузбассе мы шли по щиколотку в воде, а здесь сухо. А плавильный цех — это восхитительное зрелище! Очень впечатляет, особенно зелёное пламя. Жаль, что мы не смогли снять «дразнилку». Дразнилкой называют сырой деревянный шест, который плавильщик погружает в расплав, чтобы удалить из него летучие газы. При этом металл начинает бурлить и фыркать, как недовольное огненное чудовище, а плавильщики «дразнят» огромную огненную печь. Жар в цехе невыносимый. Стоит туда на день зайти — и сразу понимаешь, почему у ребят и зарплата высокая, и дополнительные дни к отпуску. С такой работой действительно надо хорошо и качественно отдыхать, — поделился ощущениями столичный гость.

Побывали сотрудники Первого канала в норильском аквапарке и местных теплицах, где круглый год выращивают огурцы и свежую зелень. Прогулявшись по городу, москвичи восхитились архитектурой, и теперь готовится к выпуску один из блоков передачи, посвящённый строительству на вечной мерзлоте.

– Когда были в Якутии, нам уже рассказывали о строительстве домов на сваях, но мы как–то не особо глубоко вникли в понимание этого принципа. Здесь же эту тему удалось довольно хорошо раскрыть и создать сюжет. Между прочим, оказалось, что сама свайная технология, которая теперь используется по всему миру, была придумана, разработана и опробована именно в Норильске, — отмечает Евгений.

Закаляем не только сталь

Норильск — это не сплошные суровые трудовые будни. Один из эпизодов снимался в окрестностях Норильска, где гостям показали красоты предгорий плато Путорана, куда съёмочную группу возили на снегоходах. Побывав там, многие захотели очутиться в заповедной зоне летом, когда северная природа оживает и предстаёт в ярких красках.

Ещё больше усилили изумление членов съёмочной группы местные моржи. Хоть они и купаются в Долгом, где есть лёгкий подогрев от водосбросов, но люди это по–настоящему закалённые, которых холод не берёт.

– Интервью моржи давали прямо на улице: стоят в одних плавках, от тела пар валит, а они весело и бодро отвечают на вопросы. Мы нервничаем, переживаем, стараемся побыстрее отработать, чтобы никто не замёрз, а они готовы рассказывать и рассказывать.

Кстати, про закаливание. Мы побывали в детском садике «Северок», где увидели специальное место для зимних прогулок. В помещении открываются окна, температура опускается до 15 градусов, и там гуляют дети. Мы много детских садов снимали, и ваш — номер один из всех, что мы видели. В столице садики такого уровня только частные и с ежемесячной платой не менее 50 тысяч рублей.

У ваших детей восхитительные условия. Я как отец двоих детей детсадовского возраста сильно вам позавидовал. Даже задумался: «А не переехать ли?» Если бы работу ещё перевезти можно было, то точно бы уже квартиру подыскивал, — с неподдельным уважением высказался Евгений.

Немного о личном

– «Жизнь своих» — прекрасный проект, а ведущий проекта, пожалуй, лучшая работа в мире, — признаётся Кривцов. — Конечно, не самая лёгкая. На съёмки эпизода сериала отводится около недели, и сделать надо всё здесь и сейчас, так что трудится съёмочная группа в буквальном смысле от рассвета до заката. Стандартный рабочий день в командировке — 14–16 часов. При этом в кадре надо обязательно быть бодрым и свежим, даже если валишься с ног. Для такой «профессии мечты» нужны железный характер, стальные нервы, крепкое здоровье, вагон позитива и, главное, крепкий семейный тыл. Супруга иногда жалуется: «Тебя дома не хватает. Всё на мне!» Но что поделать — у каждого своя стезя. Мне повезло: я много путешествую, вижу потрясающие места, знакомлюсь с невероятными людьми. Но если честно, когда возвращаюсь домой, испытываю удовольствие от того, что могу до следующей командировки даже из дома не выходить — в наслаждение просто возиться с детьми. В разъездах есть своя прелесть: не успеваем друг другу надоесть, зато скучаем, и каждое моё возвращение — это радостный праздник как для меня, так и для них. Любите и цените своих близких, будьте добры к людям и смотрите выпуск про Норильск в конце января — начале февраля следующего года, — подвёл итог сотрудник Первого канала.