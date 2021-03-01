«Норникель» продолжает модернизировать и совершенствовать горнодобывающую технику

Главный упор делается на цифровые технологии, которые в перспективе позволят операторам буровых установок, ПДМ и другой тяжёлой техники вообще не спускаться в шахту. В этом году в горные подразделения Заполярного филиала «Норникеля» поступят 79 единиц техники стоимостью 5,1 млрд рублей. Парк самоходного оборудования планируют обновить на всех горнорудных переделах. Рудник «Комсомольский» получит 27 машин, «Таймырский» — 18, «Октябрьский» — 14, «Скалистый» — 13, «Маяк» — 7.

В списке закупок — самоходные буровые установки, погрузочно–доставочные машины, шахтные автосамосвалы и вспомогательная техника. Рудник «Комсомольский» уже получил новый самоходный анкероустановщик, аналогов которому нет в мире. Он проектировался по заказу компании шведской фирмой Epiroc Rock Drills AB. Самоходка снабжена системой нагнетания двухкомпонентной смолы — это единственный подобный агрегат в стране. Но по–настоящему уникальной машину делает инновационная электронная система установки самозабуривающегося анкера с применением быстротвердеющего полимерного состава.

– В отличие от предыдущих моделей новинка оснащена системой электронного управления 5–го поколения, что позволяет существенно увеличить скорость установки анкера за счёт наличия дружественного пользовательского интерфейса и других решений, позволяющих максимально упростить управление. Большинство операций агрегат способен производить самостоятельно, за счёт этого монтаж одного анкера занимает меньше трёх минут. Для сравнения: цикл крепления среднестатистической горной выработки старым методом занимает около 20 часов с учётом времени на набор прочности цементной смесью. Новый способ позволяет сократить это время не менее чем в пять раз, — рассказал Иван Скрипкин, заместитель главного инженера по подземному самоходному оборудованию рудника «Комсомольский».