Свыше 1,5 миллиарда рублей – на развитие культуры

В частности, на реализацию подпрограммы «Культурное наследие» на 2024 год предусмотрено почти 383 млн рублей. Эти средства будут направлены на развитие библиотечного, архивного и музейного дела, комплектование библиотечных фондов, организацию школы компьютерной грамотности.

На подпрограмму «Искусство и народное творчество» в следующем году выделят порядка 290 млн рублей. Эти деньги направят на сохранение и развитие художественных промыслов и ремёсел (декоративно-прикладное творчество), организацию деятельности культурно-досуговых учреждений и кинотеатра.

Ещё свыше 600 млн рублей в 2024 году направят на развитие дополнительного образования в области культуры.

Порядка 5 млн рублей предусмотрено для поддержки талантливых детей и молодёжи – средства пойдут на организацию и участие одарённых норильских детей в международных, российских и краевых фестивалях и конкурсах.

Представленный проект программы члены комиссии согласовали, рекомендовав учесть предлагаемые объёмы финансирования при рассмотрении проекта бюджета территории на 2024-2026 годы.