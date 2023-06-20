Свыше 6 тысяч работающих мам Красноярского края получили пособие по беременности и родам в 2023 году

Пособие по беременности и родам выплачивается застрахованной женщине в размере 100% среднего заработка суммарно за весь период отпуска по беременности и родам продолжительностью 70 (в случае многоплодной беременности — 84) календарных дней до родов и 70 (в случае осложнённых родов — 86, при рождении двух или более детей — 110) календарных дней после родов.

Пособие также предоставляется при усыновлении ребёнка. Максимальная продолжительность такого отпуска — 70 дней после дня рождения усыновлённого ребёнка или 110 дней после рождения двух усыновлённых детей. Выплата рассчитывается с момента усыновления.

«Размер пособия зависит от заработка женщины, сложности родов и некоторых других факторов. Минимальная сумма для работающих мам установлена на уровне 74 757 рублей. Максимальная выплата составляет 530 976 рублей. Соответствующая сумма предоставляется при условии длительного отпуска по беременности (до 194 дней) и сложных родов. Например, при появлении сразу двух или трёх детей. Сумма выплачивается разово за весь период отпуска», — пояснила управляющий Отделением фонда Елена Лапко.

По вопросам назначения и выплаты пособия по беременности и родам жительницы края могут обращаться по телефонам: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный), (391) 222-05-20.