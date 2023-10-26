Свыше 89,7% заявлений на единое пособие родители Красноярского края подали через портал «Госуслуги»

В настоящее время в регионе единое пособие получают семьи, в которых воспитываются 200 430 детей в возрасте от 0 до 17 лет. На выплату этой меры социальной поддержки региональным отделением фонда за 9 месяцев направлено более 13,6 млрд рублей.

«В большинстве случаев, чтобы оформить единое пособие, необходимо подать лишь одно заявление без дополнительных справок. С момента введения выплаты 89,7% заявлений на назначение единого пособия родители Красноярского края подали через портал госуслуг, потому что это наиболее простой и удобный способ; 2,3% поданы в клиентских службах отделения, 8% поступили через офисы МФЦ», - отметила Елена Лапко, управляющий ОСФР по Красноярскому краю.

Напомним, единое пособие заменило нуждающимся семьям ряд действовавших ранее мер поддержки: две ежемесячные выплаты на первого и третьего ребёнка до трёх лет, ежемесячные выплаты на детей от трёх до семи лет и детей от восьми до 17 лет, а также ежемесячное пособие беременным женщинам.

Единое пособие назначается семьям Красноярского края с доходами ниже прожиточного минимума на душу населения в районе проживания. В связи с географической особенностью Красноярского края в регионе установлено 13 прожиточных минимумов. Учитывается прожиточный минимум той территории, где проживает семья. Так, например, доход семьи в 2023 году в Норильске не должен превышать 22 522 рубля.

Размер пособия может составлять 50%, 75% или 100% прожиточного минимума на взрослого или ребёнка – в зависимости от того, по какому основанию установлено пособие. В Норильске выплата на детей составляет, соответственно, 11 745, 17 617,5 или 23 490 рублей в месяц.

Для расчёта нуждаемости берутся доходы семьи за год, а отсчёт этого периода начинается за один месяц до месяца обращения за выплатой. То есть, если за назначением единого пособия семья обратилась, например, в октябре 2023 года, то доходы семьи учтут за период с сентября 2022 года по август 2023 года.