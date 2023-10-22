Сыграть в Норильск

От идеи — к воплощению

Недавно на RuStore и VK Play появилась компьютерная игра «Город полярной ночи», её действие разворачивается в Норильске, работает она на ПК и телефонах с Android. Это квест старой школы, в котором игроку предстоит, решив серию головоломок, раскрыть тайну произошедшего в городе и победить духа полярной ночи. Талантливый игродел — наш земляк архитектор Александр Дмитриев — рассказал «Заполярной Правде» о тонкостях игрового производства.

– Идея создать игру появилась совершенно случайно. Всё началось в 2015–м. Для выставки, посвящённой 105–летию Непокойчицкого — одного из ключевых архитекторов города, я делал 3D–модели некоторых зданий. Я должен был представить объёмные модели по нереализованным идеям Витольда Станиславовича и воссоздать проекты, в которые при их воплощении были внесены существенные изменения. А когда закончил работу, посмотрел и подумал, что здорово было бы сделать весь Норильск в 3D, да ещё так, чтобы по нему можно было прогуляться. Потом решил, что неинтересно просто так туда–сюда ходить, и замахнулся на игру, — рассказал об увлечении идеей архитектор.

Спроектировать несколько копий реальных зданий для опытного архитектора, знакомого со специальными программами, труда не составляло, но Дмитриев максимально усложнил себе жизнь, решив сотворить все объекты вручную — из папье–маше.

– Простенькая трёхмерка показалась банальной и скучной, да и выглядит слишком кустарно. Не под силу одному человеку с целой игровой студией тягаться. Вот и пришёл к выводу: чтобы игра смотрелась и запоминалась, у неё должен быть уникальный, ни на что не похожий стиль. Хотелось чего–то лампового, тёплого и совершенно индивидуального. Декорации предварительно делал из картона, а уж затем переносил в компьютерную плоскость и собирал в 3D–модель, — знакомил с деталями разработчик. — Дома вырезал из нескольких слоёв и создавал объёмные модели. Чтобы сгладить углы, проклеивал мягкой бумагой, а после раскрашивал гуашью. Часть этих работ сейчас выставлена в Барнауле в одной из картинных галерей. Через специальные проекторы норильские здания для полноты картины можно увидеть в 3D. Многих заинтересовала выставка — люди приходят узнать, что это за город за полярным кругом.

Муки сценариста

После того как задуманные ламповые интерьеры начали обретать чёткие контуры, перед автором встал другой немаловажный вопрос: «А о чём, собственно, будет игра?».

– Это, пожалуй, была самая сложная часть производства. Одно дело — графика, другое — сценарий и квесты. Пробовал найти человека, который помог бы с этим, но не удалось. Пришлось придумывать всё самому. На Дзене и Тюбике я веду блог, где рассказываю об архитектуре и истории города, вот отсюда и решил оттолкнуться, — нашёл выход наш герой. — Вступительным роликом к игре стал исторический экскурс про Мангазею, про коренные народы. Собственно, и в основе сюжета — смесь поверий и сказаний северян о зиме и полярной ночи. Ну а потом на этот стержень уже накручивал событийную линейку, придумывал квесты и головоломки. А по ходу игры в некоторых местах появляются разные архитектурные изыски, которые были задуманы при строительстве города, но удалены из проектов за «буржуазные излишества». Так что здесь можно увидеть, какими роскошными должны были стать некоторые здания.

Не было бы счастья...

К 2020–му визуальная часть будущей игры была готова, а вот сесть за написание самого кода и сценария не было времени. Но тут случилась пандемия.

– Оставалось собрать элементы в одно целое и оживить, — вспоминает Александр. — Домашний режим позволил начать кодить. Тут–то и пригодился опыт игродела, полученный после института. Я полгода проработал гейм–дизайнером в фирме, делающей простенькие компьютерные игры для смартфонов: рисовал уровни, инвентарь и тому подобное. С кодом тоже имел дело, но мало. Так что в процессе производства приходилось доучиваться.

Ещё глубже

Сейчас Александр одержим идеей сделать версию игры для VR, чтобы главный герой мог прогуляться по городу, увидеть и почувствовать каждую деталь. Анализируя результат, он отмечает недостаточность пространственного эффекта, которого так старался добиться.

– На выходе не чувствуется того объёма, который изначально был на реальных моделях, так как игрок наблюдает за всем с одной точки. Изображения кажутся просто плоскими отрисовками, а не сделанными вручную реальными объектами и уж тем более не воспринимаются как 3D–объекты. Надеюсь, что VR–версия поможет это исправить. Сделать её можно, только санкционные ограничения, затронувшие и гейм–индустрию, добавляют сложностей. Но что–нибудь придумаем, — не унывает Александр.