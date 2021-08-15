Таймыр, я с тобой!

Этому празднику уже более четверти века. Он был учреждён Генеральной Ассамблеей ООН в 1994 году, чтобы привлечь внимание мировой общественности к проблемам сохранения культуры и защите прав коренных этносов. С конца 1990–х автор этих строк старается ежегодно ездить в Дудинку, чтобы разделить с земляками–таймырцами их радость, узнать новости об их жизни, познакомиться с интересными людьми. Самой незабываемой, наверно, была встреча с самобытным нганасанским художником Мотюмяку Турдагиным, весельчаком и балагуром, которого вскоре не стало... Нет уже среди празднующих и замечательной долганской четы Налтановых — подвижницы–красночумовки Любови Егоровны, сестры знаменитой писательницы Огдо, и её мужа — народного мастера Никиты Евдокимовича... других замечательных самородков из коренных народов. И большая благодарность всем тем таймырцам, кто хранит о них память и деятельно любит свою родную землю.

О любви к Таймыру немало говорили с праздничной сцены и на недавнем торжестве, которое традиционно проходило на Набережной площади в Дудинке. Правда, по известным причинам, без нарядного шествия представителей всех пяти основных таймырских этносов и установки чумов в национальных подворьях. Но солнечная погода и ветерок, который разогнал дымку, а, может, и зажжённый на сцене «Огонь дружбы» помог, оказались на стороне героев дня, и общее настроение было наперекор всем неприятностям самым радостным и дружелюбным.

Большой концерт с церемонией награждения лучших тружеников далеких посёлков и города, многими приятными сюрпризами начался с поздравлений представителей власти, от которых так много зависит в жизни таймырцев. Председатель Законодательного собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов поделился:

– Коренные народы являются примером бережного отношения к родной земле, которая заслуживает развития и особого внимания. У нас огромные планы по реализации инвестиционных проектов на Таймыре, но это должно происходить с учётом мнений, интересов и законных прав коренных малочисленных народов. Хочу всем этносам пожелать процветания, всего того доброго, что делает эту землю богатой: не только на природные ископаемые, но и на историю, культуру, традиции — всё то, что нас объединяет и делает крепче!

Запомнились и образные слова главы Таймыра Евгения Вершинина о том, что пять коренных этносов, как пальцы на руке, должны быть собраны в единый кулак ради успеха общего дела. А уполномоченный по правам коренных малочисленных народов Красноярского края Семен Пальчин уверен в том, что у коренных и душа крепка, и воля, как и олени, сильна, а руки — трудолюбивы, вот только надо коренным быть активнее на своей земле. Депутат Заксобрания Валерий Вэнго отметил, как похорошела за последнее время столица Таймыра. Председатель ассоциации коренных малочисленных народов Таймыра Григорий Дюкарев в свою очередь заметил: «Представителей коренного малочисленного населения в нашем крае всего 0,5%, но об их самобытности знают все, и очень важно передавать уникальные традиции и знания о предках молодёжи».

И очень приятно было, что на празднике не забыли поблагодарить за большой вклад в сохранение памяти об участниках Великой Отечественной войны из числа коренных малочисленных народов терапевта Таймырской межрайонной больницы Таисию Панову. По праздникам прошлых лет многие помнят её самодельные выставки с портретами героев. О каждом из них долганская подвижница рассказывала с большой любовью. Нынче Таисия Ивановна не была на праздновании, она находилась на своём врачебном боевом посту на Диксоне.

На Набережной площади в небольшом шатре в честь Дня коренных народов свою первую выставку «Цветное изобилие» устроил эвенк Валерий Давиндук. Сирота, самородок родом из Хантайского озера, с ограниченными возможностями здоровья, он стеснялся общаться с прессой, и мы расспросили о нем долганку Юлию Анциферову, специалиста центра социального обслуживания «Таймырский», где молодой человек состоит на учёте. Окончив школу–интернат в Дудинке, Валерий получил специальность штукатура–маляра в Зеленогорске под Красноярском. А его самодельные картины, вышивки — отображения мира его души. Он нигде не учился художественному ремеслу, свои панно и всевозможные вещицы, вышитые бисером, делает по наитию. Зрителям особенно понравилось необычное панно с изображением птицы счастья, символами богатства и благополучия. Скоро в Городском центре народного творчества откроется персональная выставка Валерия Давиндука.

Чествовали во время торжества и земляков, отмечающих семейные праздники. 65 лет исполнилось почётному гражданину Таймыра Лине Семеновне Киргизовой — известному на Таймыре врачу–фтизиатру, которая уже 36 лет лечит людей в противотуберкулёзном диспансере. Замечательный северный доктор в ответ на поздравление начальника управления по делам КМНС Елены Сотниковой прочитала стихотворение о любви к Таймыру и мастерски исполнила мелодию на варгане. Поздравили на сцене с жемчужной свадьбой и талантливые пары — Сергея и Анжелику Сигуней, Клавдию и Алексея Дьячковых, постоянных участников семейного ненецкого клуба ГЦНТ «Майма». И всей площадью мы от души крикнули «Горько!» прибывшей на площадь прямиком из ЗАГСа семье молодожёнов Валентина и Юлии Яптунэ.

Отличным сюрпризом стало музыкальное выступление команды III Молодёжного форума коренных малочисленных народов Таймыра. Ребята специально для праздника сочинили рэп, которому подпевал и хор зрителей на набережной: «Таймыр — дом родной, я с тобой сердцем и душой...».

Вдохновил и выход большой творческой делегации «Союза нганасан». Стихи и песни о родной земле исполняли и мылыши, и их бабушки в национальных костюмах, созданных своими руками. Конечно, печально было слышать, что за прошлое столетие в России исчезли семь коренных малочисленных народов, сейчас на грани этнического исчезновения еще девять народов, среди которых энцы и нганасаны. Стихи нганасанки Зои Арепьевой «Плачут боги над Таймыром» проникли в самую душу. И всё же радостно было видеть, как дружно и с большой надеждой выступали посланцы народа «ня», напомнив всем и о грядущем в сентябре 100–летии со дня рождения гордости нганасан — Тубяку Костеркина, который сочетал жизнь охотника и рыбака с шаманской практикой. Он был известен и как выдающийся эпический сказитель. Сейчас в Таймырском краеведческом музее продолжается уникальная выставка «Параллельные миры Тубяку», посвящённая этому таинственному человеку нашей тундры.

Среди многочисленных посетителей, в день праздника побывавших в Таймырском краеведческом музее, мы встретили и Никиту Якимова, командира столичного стройотряда студентов–бауманцев, которые сейчас ведут общестроительные работы на Дудинской нефтебазе. Студенты открыли для себя мир коренных народов Крайнего Севера. Специально для них устроили презентацию проекта «Большая война в истории малых народов», эту виртуальную выставку теперь можно увидеть на сайте музея.

Замдиректора музея Эмилия Стамбровская рассказала, что немало посетителей было и из посёлков, люди приходили семьями, многие — впервые. Эмилия Викторовна поделилась, что фонды музея постоянно пополняются предметами быта и культуры коренных народов: например, недавно она вернулась из экспедиции и привезла из далекого Байкаловска детские бокари, сшитые по всем канонам из камуса.

И так совпало, что мы познакомились на празднике с умелицей шить бокари, молоденькой мастерицей из Носка, ненкой Асей Яр. Она никогда раньше не бывала в музее, вот мы и подарили ей билет туда. Ася отлично знакома с трудом оленеводов, её мама с отчимом и семью детьми сейчас пасут оленей в носковской тундре. В стаде 500 голов, и, конечно, родственники помогают им в этом непростом деле. А Асе, матери–одиночке с двухлетним сынком, теперь хочется жить в городе. Она рассказала нам о своем любимом оленёнке, которого звала Ананас — к ним в Носок завозили эти экзотические плоды. Сама она считает, что из коренных хорошо живут те, у кого есть олени, но для этого надо очень много трудиться, а рыбакам приходится и того тяжелее — из–за запретов на лов рыбы. Самая большая мечта — сына вырастить. С тундрой его будущее Ася Яр, увы, не связывает... разве что появится хороший человек, который будет о них заботиться. Ещё лучше, чтобы и олени у семьи водились, тогда и в тундре можно счастливо жить.