Таймыр взял несколько призовых мест на Международной выставке «Сокровища Севера» в Москве

Визит-центр украсила графика Андрея Турдагина, сына нганасанского художника Мотюмяку Турдагина, передавшего ему по наследству свой талант. На открытом пространстве расположилось этностойбище. Гостям рассказали о самобытной культуре нганасанского народа, его национальных обычаях и традициях.

«Я второй год участвую в выставке, и меня порадовало то, что гостям было очень интересно узнать о нашем древнем народе», — поделилась впечатлениями представитель семейно-родовой общины «Ня танса» Зоя Арепьева, хозяйка нганасанского лекционного чума.

По решению жюри таймырцы заняли сразу несколько призовых мест. Так, в конкурсе «Лучшее произведение национального народного искусства» первого места удостоен преподаватель Таймырского колледжа, мастер-косторез Филипп Фальков. В номинации «Лучший сценический костюм» вершину пьедестала заняла педагог Центра творчества «Юниор» Анастасия Пальчина. Художник-скульптор Лилия Хорби — обладательница второго места в номинации «Лучший современный костюм с этническими элементами». Специального приза «Лучший аксессуар для женского костюма» удостоена творческая группа мастериц городского Центра народного творчества Дудинки — Людмила Абдыкалыкова, Елена Лаптукова и Галина Абаськина, специальный приз — «Лучшая региональная экспозиция» — получила работа «Енисейская волна — к сердцу России».