Таймыр заарканил

Гостей Тухардской тундры с бытом и традициями ненцев – одного из пяти коренных малочисленных народов Таймыра — познакомили оленеводы семейно-родовой общины «Тыяха». Путешественники своими глазами увидели тысячное стадо северного оленя, попробовали блюда северной кухни, услышали игру на баргане, познакомились с народными видами ремесла и прикладного искусства – изделиями из рога оленя и бивня мамонта, одеждой из выделки шкуры с украшением национальными орнаментами.

Всё это блогеры запечатлели на фотоснимках и видео, которые опубликовали в Инстаграме.

- Этностойбище «Тыяха» - уникальное место, где человек один на один с природой живёт так, как жили его предки сотни, а может и тысячи лет назад. Конечно, блага современного мира добрались и сюда, в виде электричества, снегоходов и даже, местами, интернета, но эти изменения гармонично вошли и немного облегчили нелегкую жизнь в этих суровых краях, - поделился впечатлениями со своими подписчиками Артур Андреев @vtm007.

Ольга Куликова @my_musthaveпризналась, что словно побывала на другой планете. Больше всего девушку впечатлили северные олени.

- Нам удалось на несколько часов съездить в этностойбище «Тыяха». Попасть сюда довольно сложно. Предварительно наш гид связался с оленеводами, узнал, где они развернули стойбище, и мы тут же вылетели к ним. Оленеводы – это кочующий народ, и на одном месте задерживаются максимум на две недели. Поэтому каждый раз нужно заново узнавать их координаты, - написала на своей странице в Инстаграм Ольга. – Невероятный холод и суровая красота. Никогда бы не подумала, что я четыре часа подряд, на таком морозе буду бегать с этими милыми и любопытными оленями.

По словам путешественника Сергея Анашкевича @travelmaniac_ru, Таймыр «не попсовый» с точки зрения туризма, но в этом и вся прелесть.

- Я подозревал, что регион меня зацепит, а он прямо сходу заарканил, - пишет блогер. – Как я люблю: мало кто бывал, интересного — море всего вокруг, снег — идеально белый и хрустящий, как в детстве. Воспоминания: до дрожи. Вернусь. Обязательно. И, похоже, не один раз.

Напомним, этностойбище «Тыяха» (проект «Легенды тундры») стал одним из 10 победителей грантового конкурса от Ростуризма и получит финансовую поддержку. Проект «Легенды тундры» является участником туркластера «Арктический», созданного в 2018 году и объединяющего усилия Агентства развития Норильска, администраций Таймыра и Норильска, «Заповедников Таймыра» и частных инвесторов. На финансовую помощь от государства будут закуплены снегоходы для доставки туристов к этностойбищу.

Подробнее о впечатлениях блогеров-путешественников можно узнать в их инстаграм-профилях:

@angela_nikolau

@travelmaniac_ru

@my_musthave

@vtm007

@kaverina_ekaterina_taimyr

@alenkaivano