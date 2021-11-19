Таймырский браконьер получил реальный срок

За незаконный вылов 7 сибирских осетров и 35 особей белой рыбы жителя Дудинки наказали лишением свободы на 2,5 года.

Полицейские задержали 51-летнего мужчину на берегу Енисея ещё в июне этого года. При себе у него было 4 мешка, в которых находилась незаконно добытая рыба: 12 сигов, 12 пелядей, 6 щук, 5 чиров и 7 сибирских осетров. Ущерб, причинённый водным биологическим ресурсам, составил более 1,2 млн рублей.

Улов, рыболовную сеть и лодку с мотором изъяли. Против мужчины возбудили два уголовных дела, сообщили в ГУ МВД Красноярского края.

По решению суда ближайшие 2 года и 6 месяцев браконьер проведёт в колонии-поселении. Приговор вступил в законную силу.