Таймырский краеведческий музей одержал победу в конкурсе «Книга года — 2021»

Краевой конкурс «Книга года — 2021» — объединяет издательскую культуру, искусство книги, типографское искусство, культуру распространения книги в обществе, а также культуру чтения. В этом году в нём участвовали 61 издание от 12 издательско-полиграфических предприятий края, шести организаций и учреждений края, четырёх издательских центров вузов и восьми авторов.

«Я абсолютно убеждён, что одно из самых благородных дел — это издание книг. И то, что мы уже который год собираемся в этом книжном храме — нашей краевой научной библиотеке — тоже замечательно. Я глубоко убеждён, что без книги человек не сможет сформироваться как личность», — отметил заместитель губернатора Красноярского края Василий Нелюбин, обращаясь к авторам и издателям.