Таймырский ЛО МВД России приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации
Таймырский ЛО МВД России приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации
Служба в Таймырском ЛО ВД МВД России засчитывается на льготных условиях в выслугу лет из расчёта один год службы за два года.
Сотрудники Таймырской полиции имеют право:
- на ежегодную оплату проезда в отпуск как самого сотрудника, так и члена его семьи;
- на льготное санаторно-курортное лечение;
- на получение высшего образования в образовательных организациях МВД России на бюджетной основе;
- на ежегодный оплачиваемый отпуск, включающий в себя:
- основной 45 суток, без учёта 10 выходных и нерабочих праздничных дней;
- дополнительный отпуск за выслугу лет (до 15 суток);
- отпуск за ненормированный служебный день (до 9 суток);
- краткосрочный отпуск для решения неотложных социально-бытовых вопросов (до 10 суток);
- на денежную компенсацию найма жилого помещения.
Все сотрудники полиции подлежат обязательному государственному медицинскому страхованию.
Набор осуществляется по вакансиям:
- младший инспектор отдела досмотра;
- полицейский отделения патрульно-постовой службы полиции;
- полицейский следственно-оперативной группы;
- командир катера полиции ЛОП г. Дудинки;
- полицейский патрульно-постовой службы полиции ЛОП г. Дудинки;
- полицейский-моторист отделения патрульно-постовой службы полиции ЛОП г. Дудинки;
- младший инспектор специализированной группы по охране порядка ЛПП г. Дудинки;
- командир катера полиции ЛПП г. Игарки.
По всем вопросам обращаться по телефонам: 8 (3919) 40-55-10, 40-55-11.