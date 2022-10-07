Таймырский ЛО МВД России приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации

Служба в Таймырском ЛО ВД МВД России засчитывается на льготных условиях в выслугу лет из расчёта один год службы за два года.

Сотрудники Таймырской полиции имеют право:

- на ежегодную оплату проезда в отпуск как самого сотрудника, так и члена его семьи;

- на льготное санаторно-курортное лечение;

- на получение высшего образования в образовательных организациях МВД России на бюджетной основе;

- на ежегодный оплачиваемый отпуск, включающий в себя:

- основной 45 суток, без учёта 10 выходных и нерабочих праздничных дней;

- дополнительный отпуск за выслугу лет (до 15 суток);

- отпуск за ненормированный служебный день (до 9 суток);

- краткосрочный отпуск для решения неотложных социально-бытовых вопросов (до 10 суток);

- на денежную компенсацию найма жилого помещения.

Все сотрудники полиции подлежат обязательному государственному медицинскому страхованию.

Набор осуществляется по вакансиям:

- младший инспектор отдела досмотра;

- полицейский отделения патрульно-постовой службы полиции;

- полицейский следственно-оперативной группы;

- командир катера полиции ЛОП г. Дудинки;

- полицейский патрульно-постовой службы полиции ЛОП г. Дудинки;

- полицейский-моторист отделения патрульно-постовой службы полиции ЛОП г. Дудинки;

- младший инспектор специализированной группы по охране порядка ЛПП г. Дудинки;

- командир катера полиции ЛПП г. Игарки.

По всем вопросам обращаться по телефонам: 8 (3919) 40-55-10, 40-55-11.