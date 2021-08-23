Таймырский ЛО МВД России приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации

Сотрудники таймырской полиции имеют право:

- на ежегодную оплату проезда в отпуск как самого сотрудника, так и члена его семьи;

- на санаторно-курортное лечение;

- на получение высшего образования в образовательных учреждениях МВД России на бюджетной основе;

- на ежегодный оплачиваемый отпуск, включающий в себя:

1. основной - 45 суток без учёта 10 выходных и нерабочих праздничных дней;

2. дополнительный отпуск за выслугу лет - до 15 суток;

3. отпуск за ненормированный рабочий день - до 9 суток;

4. краткосрочный отпуск для решения неотложных социально-бытовых вопросов - до 10 суток;

- на денежную компенсацию найма жилого помещения.

Все сотрудники полиции подлежат обязательному государственному страхованию.

Набор осуществляется по вакансиям:

- полицейский патрульно-постовой службы полиции;

- командир катера полиции ЛОП г. Дудинки;

- командир катера полиции ЛПП п. Игарка;

- полицейский-водитель;

- младший инспектор специализированного отдела по обеспечению общественного порядка;

- полицейский (моторист) ЛОП г. Дудинки.

По всем вопросам обращаться по телефонам: 8 (3919) 40-55-10, 40-55-11.