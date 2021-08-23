Таймырский ЛО МВД России приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации
Таймырский ЛО МВД России приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации
Служба в Таймырском ЛО МВД России засчитывается на льготных условиях в выслугу лет из расчёта один год службы - за два года.
Сотрудники таймырской полиции имеют право:
- на ежегодную оплату проезда в отпуск как самого сотрудника, так и члена его семьи;
- на санаторно-курортное лечение;
- на получение высшего образования в образовательных учреждениях МВД России на бюджетной основе;
- на ежегодный оплачиваемый отпуск, включающий в себя:
1. основной - 45 суток без учёта 10 выходных и нерабочих праздничных дней;
2. дополнительный отпуск за выслугу лет - до 15 суток;
3. отпуск за ненормированный рабочий день - до 9 суток;
4. краткосрочный отпуск для решения неотложных социально-бытовых вопросов - до 10 суток;
- на денежную компенсацию найма жилого помещения.
Все сотрудники полиции подлежат обязательному государственному страхованию.
Набор осуществляется по вакансиям:
- полицейский патрульно-постовой службы полиции;
- командир катера полиции ЛОП г. Дудинки;
- командир катера полиции ЛПП п. Игарка;
- полицейский-водитель;
- младший инспектор специализированного отдела по обеспечению общественного порядка;
- полицейский (моторист) ЛОП г. Дудинки.
По всем вопросам обращаться по телефонам: 8 (3919) 40-55-10, 40-55-11.