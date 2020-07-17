Таймырский посёлок Волочанка обеспечен топливом в полном объёме

2 514 тонн каменного угля, доставленные в Волочанку, предназначены для 145 поселковых подворий, сельского клуба, школы, детского сада, фельдшерско-акушерского пункта и метеопункта. Также в рамках Северного завоза в Волочанку доставлено 230 тонн дизельного топлива и более 2,1 тонны дизельного масла, сообщили в комитете ЖКХ администрации Дудинки.

Полностью обеспечен углём и горюче-смазочными материалами и посёлок Усть-Авам. Из доставленных в населённый пункт 1 357 тонн твёрдого топлива 1 200 поступят в распоряжение жителей 120 поселковых подворий, 65 тонн завезены для сельского клуба и 22 – для территориального отдела администрации.

Для нужд жителей Хантайского Озера в посёлок доставлено 590 тонн угля. Это 92% от запланированных объёмов. ОАО «Хантайское» уже получило в распоряжение 550 тонн дизельного топлива «Арктическое» и 2 тонны дизельного масла марки М10ДМ.

Согласно плану, в посёлки Потапово и Левинские Пески энергоресурсы доставят до 1 сентября. Это порядка 1 885 тонн угля и около 300 тонн дизтоплива и масла.