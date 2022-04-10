Таймырский связной

Собрался в тундру обкатать снегоход? Или решил покатать семью на личной лодке по озёру? Пошёл один с палаткой отдохнуть от городской суеты? А о безопасности подумал? «Конечно», – ответит каждый тундровик со стажем. Спасательные жилеты взял, спички от влаги защитил, а кто–то даже спутниковым телефоном обзавёлся, на случай если потребуется вызвать помощь. Но есть одна проблема — такая связь очень дорого стоит, и не каждый может её себе позволить. Да и в существующей геополитической ситуации, когда санкции накладываются даже на котов, кто может гарантировать, что «партнёры» не отрубят спутники? А мы ведь пользуемся иностранными операторами спутниковой связи.

Но выход есть — радиосвязь. Да–да, та самая старая добрая рация, которая не зависит от сиюминутных решений мировых гегемонов и жадности операторов.

Есть и другая сторона медали. Все мы берём с собой на природу смартфон — селфи сделать или красивые пейзажи отснять. Но поможет ли он в чрезвычайной ситуации? Радиус действия данных устройств ограничен, и не всегда у туристов, попавших в беду, есть возможность воспользоваться сотовой связью. Как же оставаться на связи при отсутствии возможности позвонить по сотовому телефону, узнать прогноз погоды, корректировать свой маршрут, договориться о доставочном транспорте?

О связистах в деталях

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Туристический радиоканал Таймыра» создала и поддерживает качественную радиосвязь для пешеходных туристических групп, снегоходчиков, джиперов, капитанов маломерного флота, удалённых туристических баз отдыха. Организация начала свою деятельность в 2016 году, официально зарегистрирована 13 апреля 2021 года. Энтузиасты нашли удобную позицию на горе Рудной для установки оборудования, позволяющую расширить радиус действия. Далее в государственные органы были поданы документы на выделение и регистрацию частотного плана, установлено антенно–фидерное хозяйство.

«То оборудование, которое сейчас работает, я собрал своими собственными руками. Помогали друзья и заинтересованные люди, ведь всё это требует финансовых затрат и времени, — рассказывает руководитель организации Александр Богданов. — Уже сейчас у нас порядка 120 абонентов. Организация существует на добровольные взносы, при этом любой желающий может взять радиостанцию на время по договору за символический взнос. Эти деньги идут на оплату аренды, электричества, ремонта и на текущие расходы.

Радиоканал работает на разрешённых для гражданского использования рациях. Мы есть в социальных сетях и в Telegram, наш канал так и называется — АНО «Туристический радиоканал Таймыра». Там можно получить консультацию, ознакомиться с популярными радиостанциями и настройками к ним. Также планируется запуск сайта, который будет содержать всю необходимую информацию для организации туризма, особенно полезную гостям нашего региона.

Мы устраиваем мероприятия с участием туристических клубов Норильска. В ходе этих встреч проводим ознакомительно–разъяснительную работу по применению радиосвязи через радиоретранслятор и об организации единого радиоканала на территории Норильска для путешественников всех направлений. Служба спасения также высоко оценила нашу инициативу. Наш радиоканал в 2016, 2019 и 2021 годах использовался при проведении нескольких поисково–спасательных работ с привлечением волонтёров».

Рация в помощь

Есть реальные случаи, когда радиоканал помог людям. Например, в прошлом году человек на надувной лодке с мотором находился на реке Лама. Причалив к берегу, он плохо зафиксировал лодку, и резко поднявшийся ветер унёс её по течению. А владелец плавсредства остался на берегу. Хорошо, что он забрал из лодки рюкзак, в котором были продукты и спички, а главное, рация. С её помощью он смог выйти на связь и сообщить своё примерное местоположение.

Радиосигнал приняли волонтёры в Норильске, на озере Лама и спасатели на острове Ближнем. В результате поисков лодка была найдена в этот же день. Но точное местоположение человека вычислить сразу не удалось — он плохо разбирался в топографии и не мог точно определить, где находится. Ему было предложено жечь костер для обогрева и подачи сигнала. На следующий день совместными усилиями спасателей и возвращавшихся с Ламы горожан горе–турист был найден. Организация поисков также координировалась при помощи радиоканала. Всё закончилось хорошо потому, что у потерявшегося была радиосвязь, сотовая в тех местах не работала.

Ещё одно путешествие могло действительно плохо закончиться. Норильчанин впервые приобрёл снегоход и, пребывая в эйфории, решил покататься. Он заехал достаточно далеко в тундру, и при очередном манёвре снегоход завалился набок. Без должного опыта и в одиночку у снегоходчика не получалось поставить тяжёлую технику на гусеницы. К счастью, у него при себе имелась радиостанция, настроенная на наш канал. Волонтёр из Кайеркана принял сигнал и сообщил спасателям на острове Ближнием. В процессе переговоров выяснилось, что в получасе езды от терпящего бедствие находится другой снегоходчик, Он оперативно отреагировал и помог. А на улице в тот момент было минус 40 градусов.

И таких примеров много. Люди в тундре, на плато и на водоёмах попадают в разные ситуации. И порой им большая спасательная операция не требуется — достаточно поделиться бензином или ремнём вариатора. Люди, способные помочь, могут находиться недалеко и при этом не знать о том, что кто–то попал в беду, поэтому так важна связь.

Рассмотрим ещё одну ситуацию. Организованная туристическая группа находится «в поле», и спутниковый телефон есть только у представителя организатора тура. Если в ходе путешествия опрокинется плавсредство или сойдёт лавина, туристы могут потерять друг друга из вида, а единственный владелец спутникового телефона может погибнуть, и его, возможно, не сразу удастся найти. Именно в таких случаях может спасти наличие у каждого туриста недорогой рации с единым радиоканалом.

На волне спасения

Туристический радиоканал победил в конкурсе социальных проектов «Мир новых возможностей» компании «Норникель». Диплом и финансирование некоммерческая организация получила в номинации «Полюс роста». Основная цель организации — улучшение качества и увеличение радиуса действия радиосвязи до 200 километров. На сегодняшний день радиус — порядка 120 километров. Для этого необходимо установить современные радиоретрансляторы ультракоротких волн, мачты повыше и более качественные антенны.

«Мы хотим, чтобы оборудование устанавливалось во всех районах города, включая Снежногорск, и в Дудинке, — делится планами Александр, радиолюбитель второй категории с 20–летним стажем в радиосвязи. — Сейчас технологии позволяют соединять ретрансляторы через интернет, организовывая единую сеть. Для более эффективного использования нашего ресурса создана карта с точками уверенной связи. После обновления она будет переработана и расширена. Также планируется встроить в узел связи специальное оборудование, позволяющее вести аудиофиксацию переговоров с сохранением записей. Всякое бывает. Аудиозаписи могут быть полезны и правоохранительным органам для установления фактов, если произойдёт несчастный случай».

На сегодняшний день всё работает в режиме «кто–нибудь да услышит». 24 часа в сутки слушают только спасатели на острове Ближнем. Этого недостаточно, необходимо круглосуточное дежурство. И поэтому в проекте предусмотрено обучение волонтёров для организации дежурства на канале по графику. При приёме сигнала о помощи доброволец либо обращается в МЧС, либо передаёт информацию родственникам или друзьям туриста, попавшего в трудную ситуацию. Всё будет регламентировано. Дежурство волонтёров будет продолжено и после полной реализации гранта.

Также рассматривается вариант использования радиосвязи и в городе. В случае отключения сотовой связи, а это периодически случается, человек не может вызвать, например, скорую помощь. Стационарными телефонами уже практически никто не пользуется, IP–телефония не везде есть и при повреждении линий связи тоже может функционировать не в полном объёме. В этом случае волонтёры могут выйти с радиостанцией на улицу, надев жилет со специальной эмблемой и надписью: «Я могу вызвать скорую, полицию, пожарных». И жители смогут обратиться к нему за помощью. Вопросы взаимодействия прорабатываются со службами спасения города. «Туристический радиоканал Таймыра» всегда готов оказать помощь туристам и жителям города.