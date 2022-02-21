МАУ ИЦ «Норильские новости»

Таймырскую молодёжь приглашают принять участие в конкурсе «Салют, Победа!»

Таймырскую молодёжь приглашают принять участие в конкурсе «Салют, Победа!»

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Таймырскую молодёжь приглашают принять участие в конкурсе «Салют, Победа!»

Акция посвящена 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Таймырскую молодёжь приглашают принять участие в конкурсе «Салют, Победа!»

Принять участие в конкурсе могут жители Таймыра в возрасте от 14 до 35 лет, молодёжные общественные организации, а также социально ориентированные некоммерческие организации. Подать заявку можно по четырём номинациям: «В авангарде патриотических дел», «Школа мужества», «Подвиг бессмертен» и «Воспеваем героизм, подвиг, Победу».

Работы будут оценивать за комплекс ярких и высокоэффективных патриотических дел, практику живой связи между молодёжью и ветеранами, военно-патриотическую работу, а также яркий военно-патриотический репертуар и его активную пропаганду.

Заявки принимаются до 17.00 4 марта по электронной почте: molodej@taimyr24.ru

На реализацию конкурсных проектов даётся один год с момента объявления результатов. Победители получат материальное поощрение в размере до 10 тысяч рублей, которое необходимо будет потратить на воплощение своей идеи в жизнь.

Фото из открытых источников
21 февраля в 09:43 500
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