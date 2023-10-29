Такая разная Сербия

Добро пожаловать в Белград

Знакомство с любой страной лучше начинать со столицы. В Сербии ваш маршрут так или иначе пройдёт через главный город страны: через Прибалтику на машине уже не въедешь, этот путь заблокирован, вариант один — самолётом, который приземлится в белградском аэропорту имени Николы Теслы.

Самый простой и дешёвый способ добраться до города — автобус, обычный городской или спецгазель А1. Время в пути — около получаса. Интервал движения — каждые 15 минут, остановка — прямо напротив выхода из зала прилёта, билет стоит копейки (обычный автобус — 150 динаров, экспресс — 400). Недостаток — оплатить проезд можно только в местной валюте, так что обязательно поменяйте небольшую сумму в аэропорту. Правда, курс там не самый выгодный.

Столичная логистика

Общественный транспорт Белграда — система интересная и запутанная. Чтобы оплачивать проезд, необходима местная симка, потому что средства переводятся через телефон при посадке в автобус.

Есть три зоны общественного транспорта, и в каждой цена проезда разная, многие столичные жители ездят зайцами. Контролёра можно встретить, но редко. Чтобы избежать встречи с ним, некоторые горожане просто выходят из автобуса на той остановке, на которой он заходит. Узнать контролёра легко: он в синей футболке и с сумкой через плечо. Кстати, туристов штрафуют редко: находчивые иностранцы разводят руками, с глупым видом тыкая в телефон — мол, вообще не понимаю, что да как.

Культурный центр

Первое место, куда стоит пойти в любом сербском городе — туристический центр. Там любой желающий может совершенно бесплатно получить консультацию, взять карту города и его окрестностей, где отмечены все достопримечательности. Также можно ознакомиться со всеми предложениями местных турфирм и развлекательных учреждений.

Белград условно делится на две части — новый и старый. Современный сектор является деловым центром, здесь же расположены ночные клубы. Старый город понравится любителям классической архитектуры. Интересно побродить по узким улочкам, посетить крепости и музеи. Вечера здесь тихие и спокойные — хорошо посидеть в приличном ресторане или недорогом уличном кафе, наслаждаясь разговором и вкусной едой.

Основная масса гостиниц и отелей также расположена в старой части Белграда, так как именно там находятся основные достопримечательности, кстати, недалеко друг от друга. Осматривать эту часть города удобнее всего пешком.

Обязательна к посещению и главная прогулочная улица города — в пяти минутах ходьбы от гостиницы «Москва». В этой пешеходной зоне огромное количество ресторанов, уличных кафе и магазинов.

Музеев здесь великое множество, самым главным можно считать крепость Калемегдан. В этом огромном комплексе находятся сразу несколько музеев, включая выставочный комплекс военной техники под открытым небом и военный музей, где собраны экспонаты начиная с периода балканской истории до нашей эры и заканчивая 1999 годом, когда Белград бомбили.

Стоит заглянуть и в правительственный квартал. Здесь помпезные здания соседствуют с руинами здания министерства обороны, оставшимися после натовских бомбёжек. В целом на посещение основных интересных мест Белграда понадобится несколько дней.

Наши на Балканах

Если вы интересуетесь историей и хотите лучше понять, что так тесно связывает сербов и русских, отправляйтесь на кладбище. Точнее, на новое городское кладбище Белграда. Там рядом с невероятно красивым памятником сербским героям, павшим в Первую мировую войну, находится уникальный мемориал в память о русских добровольцах, воевавших тогда же за независимость Сербии.

Есть здесь и парк, посвящённый советским солдатам, отстаивавшим независимость Сербии уже во Вторую мировую.

Многие сербы помнят даже о том, что мы помогали им в войнах с турками и австро–венграми.

Город в городе

Любопытное местечко в отдалении от центра, куда стоит заглянуть, — это Земун, некогда отдельный город, ставший районом Белграда.

Архитектура в этой части столицы весьма примечательная, Земун совершенно не похож на остальной Белград: одно– и двухэтажные домики с красной черепицей и совсем узенькие улочки. Центр притяжения этого места — башня Гардош, с которой открывается шикарный вид.

Пляжный отдых

Хороша столица Сербии ещё и двумя общественными пляжами. Первый расположен на Военном острове посреди Дуная. Рискнуть купаться в Дунае может лишь тот, кто не боится купаться в Долгом. И инфраструктура не на высоте, хотя там есть питьевые фонтаны, душ и туалеты. На остров сербы в основном приходят на пикник, поиграть в бадминтон или с тарелкой и поваляться на травке в тени. Попасть сюда можно по понтонной переправе, которую сооружают военные специально для горожан.

А вот второй пляж — идеальное место для отдыха и зайдёт даже самому избалованному туристу. Расположен он на острове Ада–Циганлия на реке Сава и максимально благоустроен. Вход бесплатный, лежаки и столики — тоже. Особая прелесть в том, что столики с мягкими креслами располагаются в трёх шагах от воды — можно в перерывах между купанием освежиться фрешем и перекусить. Столик можно занять хоть на весь день, а платить нужно только за заказы. Вода в реке чистейшая. Здесь, кстати, регулярно проводятся международные соревнования по гребле и другим водным видам спорта.

Перевалочный пункт

Что ещё сразу бросается в глаза туристу в Белграде, так это люди, спящие прямо в парке, причём группами по 5–10 человек. Это так называемые транзитники — беженцы из арабских стран и Африки, решившие попытать счастья в государствах Евросоюза. Их можно встретить только в столице, потому что именно из Белграда идут основные рейсы в «земли обетованные».

Недалеко от вокзала есть небольшое кафе «Месопотамия», как раз для выходцев с востока, а мы полюбили его за недорогое пиво и хороший чай. В один из вечеров в кафе зашёл мужчина и громко объявил: «Субботица!» Человек 30 встали и вышли вместе с ним. Позже мы узнали, что это название сербского города, граничащего с национальным парком, через который идёт незаконный маршрут транзитников. В Сербии беженцы не оседают, так как здесь нет выплат, лагерей и прочего.

Нови–Сад

Какой бы прекрасной ни была столица, стоит побывать и в других городах. Нови–Сад — второй по размеру населённый пункт Сербии, расположенный всего в 50 километрах от Белграда. И здесь о–о–очень много велосипедов. Такое ощущение, что двухколёсного транспорта здесь больше, чем жителей. Город относительно новый, велосипедные дорожки были организованы сразу во время строительства. Перемещаться на велосипеде здесь удобнее всего, так как автобусы ходят редко, а такси стоит дорого.

Большая часть старого города была разрушена до основания и впоследствии реконструирована, а после того как Нови–Сад начал активно расти, дома и улицы строили по самым последним евростандартам.

Главных достопримечательностей две: Петроварадинская крепость и Дунайская прогулочная улица. Крепость — откровенный новодел, смотрится очень блёкло в сравнении с подобными сооружениями в других городах. А вот прогулочная улица — место волшебное, здесь много изысканных архитектурных сооружений. Каждый квадратный метр улочки занят кафе, ресторанами и барами.

В Нови–Саде селится богема, тут же находятся основные вузы и научные заведения страны, а ещё музеи, картинные галереи, театры — в общем, всё, что помогло городу получить статус культурной столицы Европы в 2022 году. Именно сюда на отдых чаще всего и приезжают туристы из других стран.

Искупаться и позагорать здесь можно на пляже Штранд. Вход платный, но стоит недорого — 50 динаров. Лежаки и всё остальное — бесплатно. В этом месте Дуная вода довольно чистая, так что смело можно купаться. Не так далеко от Нови–Сада находится национальный парк «Фрушка–Гора», посетить который стоит любителям природы и горных прогулок.

Смедерево

Ещё один любопытный город недалеко от столицы — Смедерево. Сюда приезжает на отдых большинство самих сербов. Местный колорит больше напоминает широкую ярмарку с песнями и плясками. Связано это с тем, что неподалёку располагается огромное количество виноделен. Именно в этом городе проходит и сербский фестиваль виноделов «Смедеревская осень» — крайне рекомендую посетить. На два дня в город съезжаются виноделы со всей страны и напиток из винограда льётся рекой — можно бесплатно надегустироваться и купить по смешной цене. Так, стакан вина (0,5 л) стоит 150 динаров (чуть больше 150 рублей).

Главные культурные события происходят в Смедеревской крепости либо у её стен. Древние укрепления впечатляют. А внутри форта раскинулся палаточный лагерь, где на гигантских жаровнях готовятся сразу все национальные блюда Сербии. В Смедерево обязательно стоит попробовать ягнёнка, целиком зажаренного на вертеле, плескавицу и другие блюда национальной кухни. В общем, если вы любите хорошее и недорогое вино, а прогулкам по музеям предпочитаете сытные и вкусные обеды, то вам сюда.

Ниш

За время путешествия у нас с супругой сложилась привычка ассоциировать каждый город с образом человека. Белград — бизнесмен в деловом костюме, Нови–Сад — студент на велосипеде, Смедерево — пьяненький танцующий дед, а вот Ниш — это однозначно суровый военный, ветеран боевых действий. У города непростая история. Именно Нишу доставалось больше и чаще других в истории Сербии, что отразилось и на атмосфере в целом, и на главных достопримечательностях. Они здесь, кстати, достаточно удалены друг от друга, так что либо готовьте кроссовки, либо наличные на такси. С общественным транспортом тут не очень. Ближайшая от центра достопримечательность — бывшая турецкая крепость (да, опять крепость), превращённая в парк отдыха. Там выставлены статуи с раскопок виллы римского императора Константина. Изваяния стоят под открытым небом и никем не охраняются. С одной стороны, радует, что можно потрогать руками то, что создал человек, живший ещё до Рождества Христова. С другой — огорчает отношение местных к уникальному наследию. Когда видишь, как подросток сидит на историческом объекте, так и хочется отвесить ему пенделя и позвать бабушку–смотрительницу из российского музея, из числа тех, что запрещают слишком пристально рассматривать экспонат под стеклом, чтоб «дыру не протёр».

Ещё два места, обязательных к посещению для российского туриста: бывший концлагерь «Красный Крест», организованный фашистами, и парк Бубань, где складировали тела расстрелянных военнопленных. Сам лагерь, превращённый в мемориальный комплекс, находится недалеко от центра, у его входа — памятник русским солдатам–освободителям с именами тех, кто погиб, освобождая пленённых сербов. Парк находится за городом, в нескольких километрах от центра. На месте погребения 12 тысяч заключённых установлены три гигантских кулака, устремлённых в небо. К сожалению, эта досто-примечательность, несмотря на её важность для истории, находится в весьма запущенном состоянии. Тем не менее место впечатляющее.

Ещё один уникальный памятник — Башня черепов. Страшное напоминание о первом сербском восстании против турок. В 1809 году к Нишу подошла 30–тысячная турецкая армия. Место, где стоит памятник, оборонял отряд из четырёх тысяч сербов под командованием Стефана Синджелича. Когда начался штурм, защитники думали, что им на помощь придут отряды с других рубежей, но вместо этого повстанцы отступили. Синджеличу о тотальном бегстве никто не сообщил. Его люди буквально бились до последнего. Когда оборона была прорвана и сербы подошли к командной ставке, Стефан подорвал пороховой склад вместе с собой, попутно захватив с собой на тот свет несколько сотен врагов. В итоге при штурме укреплений турки потеряли около десяти тысяч бойцов. Возглавлявший поход Хуршид–паша был в ярости и приказал обезглавить павших, снять с голов кожу, набить соломой и отправить в Константинополь, а на месте бойни построить башню, вмонтировав в неё черепа погибших — в назидание потомкам. Башня насчитывала около тысячи черепов. На данный момент от сооружения остался только небольшой остов с 52 черепами, а возле памятника стоит часовня. На осмотр башни вы потратите минут 15, а путь до неё неблизкий, поэтому рекомендую совместить поездку с посещением виллы римского императора Константина Великого, которая находится в паре километров. В прошлом году там завершилась глобальная реконструкция — здание накрыли куполом, восстановили часть мозаики и провели капремонт некоторых комнат. В общем, есть на что посмотреть.

В центре города можно прогуляться по пешеходной улице и примыкающему к ней переулку Медников, там удастся и отдохнуть, и перекусить. Явный недостаток Ниша — огромное количество нищих, калек и доставучих детишек–попрошаек. В Белграде или Нови–Саде вы их не встретите.

Мечавник

У территории, находящейся почти на самой границе Сербии и Боснии, много имён: Мокра–Гора, Мечавник, Староград, но чаще всего его именуют деревней Эмира Кустурицы. Именно здесь культовый режиссёр снимал фильм «Жизнь как чудо». Для съёмок в это место привезли множество стареньких домиков из местных деревень. Когда кино вышло на экраны, режиссёру стало жалко сносить созданное поселение и он с одобрения властей превратил его в одну из главных досто-примечательностей Сербии. Благодаря именитому основателю, потрясающим видам и уникальной узкоколейной железной дороге (Шарганская осьмица) деревня пользуется большой популярностью. Само селение небольшое, его можно обойти меньше чем за час. Все улочки названы в честь известных актёров, режиссёров и писателей. Например, есть улица Брюса Ли, площадь Никиты Михалкова, дом Льва Толстого и т. д. Деревня выполняет функции отеля. Здесь проходят несколько известных международных кино– и музыкальных фестивалей, проводится множество других ключевых культурных событий. Владельцем комплекса является сам режиссёр, у него есть собственный домик, который он частенько посещает, а ещё для него всегда забронирован столик в главном ресторане, там его можно увидеть беседующим с друзьями за сигарой. Нам с супругой повезло застать режиссёра на месте.

Очень рекомендую остановиться в Мокра–Горе хотя бы на пару дней. Закаты и рассветы в этом горном районе невероятно прекрасны. А в десяти километрах начинается уникальный национальный парк «Мекка» для любителей горного трекинга. И уж точно не разочарует путешествие по Шарганской осьмице — старинные вагончики, живописные пейзажи и тоннели в горах.

Сокобаня

Отдельной популярностью пользуется лечебный туризм в Сербии. Страна богата термальными водами. Там, где ключи бьют из–под земли, ещё со времён Рима выросли лечебные комплексы. Названия городов, где имеются источники, содержат слово «баня», а таких около двух десятков. Например, Сокобаня, который находится на востоке страны. Для туристов он более предпочтителен, так как там есть чем ещё заняться и помимо купания в термах. В нём четыре источника, но на данный момент для посещения доступны три. Два — с температурой воды 45 градусов — бьют из–под земли прямо в центре города, там ещё во времена турецкого владычества был возведён хамам, который сохранился до наших дней и принимает посетителей. Очень колоритное место. Над вторым источником (температура воды 25 градусов) построены общественный бассейн и бани. Там также есть хамам, сауна, соляная пещера и три бассейна разной глубины. Посетителей много, так что лучше приходить либо к открытию, либо после трёх часов дня. Четвёртый источник принадлежит государственному лечебному центру, который уже пару лет закрыт на капитальный ремонт. Ещё в Сокобане есть аквапарк, небольшой, но довольно приличный. Он постоянно наполняется водой из горных источников, никакой хлорки.

Оказавшись в этом городе, обязательно посетите древний форт в горах — Сокоград. Крепость заброшена и ходить там нужно осторожно, но виды открываются невероятные, особенно если гулять ближе к закату.

Также довольно интересным для любителей пешего туризма будет восхождение на гору Ртань к поклонному кресту. Путь начинается от небольшого поселения в трёх километрах от горы. Добраться туда от Сокобани можно только на такси (15 километров).

Фото автора.