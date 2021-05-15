Такие разные старты

Ставка на эксклюзив

Для идейного вдохновителя и руководителя НКО всё началось в 2012 году. Тогда нынешний директор центра развития личности «Старт» Юлия Николаева решила открыть свою танцевальную детскую студию. Кстати, к такому решению она пришла не от хорошей жизни — профессиональная спортсменка и дипломированный фитнес–тренер первоначально хотела обзавестись именно собственным фитнес–центром. Но в то время они росли как грибы после дождя, а вот детских танцевальных направлений было мало. Увидев свободную нишу, Юлия Владимировна решила её занять. Арендовала зал с почасовой оплатой и начала работать.

– Первый год даже названия «Старт» у нашего коллектива не было, оно появилось позже, — вспоминает свои первые шаги в бизнесе Юлия Николаева. — Первое помещение, в котором мы занимались, было в предаварийном состоянии, и температура в помещении не превышала 3 0С, что приходилось ещё и самим зал отапливать с помощью тенов и электронагревателей. Но других помещений просто не было, так что мы были не одни такие — там всё по часам расписано. Я организовала сразу несколько групп в разных направлениях. При этом, когда задумывала открыть хореографическую группу, сразу решила, что это должно быть что–то эксклюзивное и востребованное. В тот момент именно уличные направления, которые сейчас довольно развиты, ещё толком не практиковались. Было много эстрады, балета и классики, а тех же паппинга или крампа в Норильске не было, если не считать отдельных групп фанатов, которые тренировались самостоятельно. Так что с набором проблем не возникло — люди потянулись почти сразу. Причём возрастные группы были совершенно разными — и дети, и подростки, и даже один взрослый.

Коллаборация активных

Изначально «Старт» задумывался именно как центр спортивных–танцевальных направлений. Однако вскоре к новоиспечённой организации стали присоединяться и специалисты. В основном, чтобы решить проблему с арендой помещения, так постепенно начали появляться и ответвления, не связанные с танцами или спортом: подготовка к школе, рисование, уроки английского языка. Когда из таких желающих образовался целый конгломерат, Николаева пришла к выводу, что пора обзавестись собственным помещением — уж больно дорого обходилась аренда. И в 2014 году появилась НКО «Старт», получив и помещением на безвозмездной основе.

– Так как мы теперь многофункциональный центр, то даже подумываем о смене логотипа, — делится руководитель «Старта». — Если говорить именно о спортивных направлениях, у нас к ним особое отношение: мы предпочитаем заниматься именно так называемыми экстремальными видами спорта и танца, то есть тем, что не входит в сферу деятельности спортивных школ и управления по спорту. Например, паркур, брейк–данс, хип–хоп — это всё спорт. В том же хип–хопе теперь есть разряды, а брейк — вообще олимпийский вид спорта. Ну и ряд других экстремальных направлений, которые пока официально не признаны спортом, но это вопрос времени. Есть исключительно танцевальные направления, здесь мы в основном ориентируемся на то, что пользуется популярностью у молодёжи. На данный момент это уличные танцы всех видов. Хотя у моей группы направление более широкое — танцуем всё, кроме русских–народных и балета. Сейчас на конкурсах и соревнованиях универсальность коллектива — залог победы. При этом группы у нас разных возрастных категорий — от малышей до взрослых. Есть кабинетные занятия: подготовка к первому классу, занятия по развитию ребёнка, рисование, логопеды и многое другое. Сейчас эти занятия ведут в основном партнёры — отдельные специалисты или даже другие НКО. Одно из последних направлений, которое таким образом появилось, — «Детская школа моды». Это отдельная организация, которая существует уже пять лет, а теперь будет развиваться на базе нашей НКО, у нас с её руководителями есть пара интересных задумок. Например, открыть в следующем году театр моды для самых маленьких — от пяти до девяти лет. В общем, вот такой у нас ассортимент.

Воспарим?

Одно из наиболее интересных направлений в центре, которое было запущено на грантовые средства всего пару лет назад, — это воздушная гимнастика. Собственно, это единственная такая студия в Норильске. Сейчас ведутся разговоры о том, чтобы включить это спортивное направление в олимпийскую программу. А заинтересовалась им Юлия, потому, что и сама является мастером спорта по акробатике и знает, насколько это сложный и интересный вид спорта. Вообще, воздушная гимнастика появилась в России не так давно — лет десять назад, но быстро стала очень популярной. В Норильске хороших тренеров немного, так что ведущий группу специалист просто физически не справляется с наплывом желающих, поэтому составляется лист ожидания.

Сейчас мы уже подали документы в край на создание на базе нашей НКО Федерации Красноярского края по воздушной гимнастике. При этом, сразу оговорюсь, в том же Красноярске много достаточно сильных школ по этому направлению, но они примыкают к другим организациям, не хотят на себя ответственность брать, а мы возьмём. Недавно наша гимнастка великолепно выступила на чемпионате «Воздух Сибири». Сначала думали, что едем просто за опытом. Из всего многоборья — цепи, канаты, полотна и ещё множество других направлений — мы участвовали на полотнах. И наша девушка взяла серебро, её даже лично президент Ассоциации воздушной гимнастики России похвалила за талант и бесстрашие. А тренер получила спецприз за постановку и хореографию номера. И это при том, что потолки в нашем зале очень низкие, а самые зрелищные и красивые трюки обычно делаются под потолком. Поэтому сейчас ищу подходящее место для репетиций.

Что в планах

В ближайших планах руководителя НКО — обеспечить необходимыми площадями два самых популярных направления центра — воздушную гимнастику и паркур. Именно они наиболее востребованы из списка предложений «Старта». И они же требуют огромных площадей, которых в Норильске дефицит.

– Хочется создать что–то наподобие красноярских центров — там в огромных помещениях собраны все современные молодёжные направления, и созданы все условия для занятий, — рассказывает Юлия Николаева. — Кстати, паркур тоже очень популярен. И не только среди подростков, но даже у детей младшего и среднего возраста. Родители охотно приводят детей на паркур, ведь лучше если дети будут заняты подвижным спортом, а не прыгать с гаражей.

Студия «Старт» — одна из тех немногих организаций, на которую пандемия оказала скорее положительный эффект. Да, пришлось несладко — отсутствие занятий привело к оттоку клиентов. Пришлось закрыть несколько филиалов. Но как раз это помогло пересмотреть многие финансовые схемы и оптимизировать ресурсы, значительно повысив качество подготовки оставшихся учеников.

– Тут всё дело в кадровом голоде, — комментирует ситуацию руководитель НКО. — Действительно хороших тренеров в Норильске мало. А если есть четыре филиала, да ещё и в разных районах, то не клонировать же специалистов. В результате ребята выматывались, работая и в Центральном районе, и в других. После закрытия отдалённых филиалов нам стало намного легче. Сейчас мы собираемся открыть второе отделение в «Айке». Занятия там начнутся в сентябре. В общем, я пришла к выводу, что правильней будет сосредоточить всех специалистов в Норильске. И мне так спокойней, и им комфортней, что тоже очень важно.