Такси заказывали?

С 1 января 2021 года вступили в силу новые правила перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом. Больше всего изменений коснулось такси.

Перевозка пассажиров и багажа легковым такси выполняется на основании публичного договора фрахтования. Этот договор заключается в устной форме непосредственно с водителем легкового такси, который может работать как от имени и по поручению перевозчика, так и от собственного имени, если он является индивидуальным предпринимателем. Теперь, по новым правилам, до подачи такси пассажиру обязаны сообщить следующие сведения: номер заказа; наименование перевозчика; размер платы; планируемое время прибытия. Пассажиру должен выдаваться чек, в том числе электронный. Помимо этого перевозчик обязан сообщать о причинах возможного изменения стоимости проезда.

Журнал регистрации заказов может заполняться как в бумажном, так и электронном формате, а операторы такси должны хранить не меньше полугода следующие сведения: ФИО водителя; фактическое время прибытия автомобиля; адрес назначения и место окончания перевозки; дополнительные опции при заказе — детское кресло, класс автомобиля и так далее.

По новым правилам клиенты такси могут сами определять маршрут поездки и вносить в него коррективы. При отсутствии пожеланий, водитель обязан ехать по самому короткому маршруту или по пути с наименьшими затратами времени. Фактический пробег и время, затраченное на прибытие к заказчику, не оплачиваются клиентом. Оплата может быть фиксированной или складываться исходя из установленных тарифов и расстояния перевозки, а также времени нахождения авто в пути из пункта А в пункт Б, назначенных пассажиром.

В качестве ручной клади в такси разрешено провозить вещи, которые свободно проходят через дверные проёмы, не портят сидений, не мешают водителю управлять автомобилем и пользоваться зеркалами заднего вида. Габариты багажа, который перевозится в багажном отделении, должны позволять везти его с закрытой крышкой багажного отделения.

Независимо от того, где перевозится багаж, в салоне или багажнике, в легковом такси запрещена перевозка зловонных и опасных веществ: легковоспламеняющихся, взрывчатых, токсичных, коррозионных и так далее; холодного и огнестрельного оружия без чехлов и упаковки, а также вещей и предметов, пачкающих автомобиль или одежду пассажиров.

Допускается провозить в такси собак в намордниках и при наличии поводков и подстилок, а также мелких животных и птиц в клетках с глухим дном, корзинах, коробах, контейнерах и так далее. Животные не должны мешать водителю управлять автомобилем и пользоваться зеркалами заднего вида.

Обязательными стали и цветовые отличия такси от других машин. Машины должны быть оборудованы опознавательным фонарём оранжевого цвета, который устанавливается на крыше авто, а на кузове должна присутствовать цветографическая схема — композиция из квадратов контрастного цвета, расположенных в шахматном порядке.

Кроме того, на передней панели легкового такси справа от водителя перевозчик должен разместить следующую информацию:

а) полное или сокращённое наименование, адрес и номера контактных телефонов перевозчика, номер разрешения на осуществление деятельности по перевозке легковым такси, срок действия указанного разрешения, наименование учреждения, выдавшего его;

б) тарифы за пользование легковым такси.

Более подробная информация о новых правилах размещена на сайте управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю http://24.rospotrebnadzor.ru