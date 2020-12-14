Талантливых юных норильчан наградили молодёжной премией

С 2001 года 344 человека стали лауреатами премии. А кандидатами на присуждение премии становились 1055 человек. В этом году 18 норильчан из 81, кто подали заявки на участие, стали лауреатами I, II и III степеней.

В номинации «За высокие достижения в области образования» лауреатами Iстепени стали Морозов Владислав, Шатрова Ульяна (МБОУ «Гимназия № 1»). II степени — Андреева Екатерина (МБОУ «Лицей № 3»), Лисовская Елизавета (МБОУ «Средняя школа № 28»). Лауреатами III степени — Кухарева Дарья, Карташова Анна (МАОУ «Гимназия № 48»).

В номинации «За высокие достижения в области науки»

лауреатом I степени стала Варламова Татьяна (ФГБПОУ ВО «Норильский государственный индустриальный институт»). IIстепени — Южаков Владимир (МБОУ «Средняя школа № 40»). III степени — Гагина Алиса (ФГБПОУ ВО «Норильский государственный индустриальный институт»).

В номинации «За высокие достижения в области молодежной политики» лауреатом I степени стал Гребенщиков Александр (МБУ ДО «Станция детского и юношеского туризма и экскурсий»). Лауреатом II степени — Потапенко Роман (Молодёжный парламент города Норильска). Лауреатом III степени — Кожухов Егор (МБОУ «Средняя школа № 6»).

В номинации «За высокие достижения в области культуры и искусства» лауреатом I степени стала Козлова Ирина (МБУ ДО «Норильская детская художественная школа»). IIстепени — Дустимова Екатерина (МБУК «Городской центр культуры»). И лауреатом III степени — Сверкунова Ксения (МБУ ДО «Дом детского творчества»).

В номинации «За высокие достижения в области спорта» лауреатом I степени стала Матвеева Алиса (МБУ «Спортивная школа № 3»). Лауреатом II степени — Закиров Эльгиз Акиф оглы (МБУ «Спортивный комплекс «Талнах» / ФГБОУ ВО «Норильский государственный индустриальный институт»). Лауреатом III степени — Гноевой Илья (МБУ «Спортивная школа плавания и водного поло»).