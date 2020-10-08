Талантливый человек талантлив во всём

Окунувшись в историю, можно долго перечислять заслуги Владислава Ивановича. Жизнь его была разнообразна. Родился в феврале 1942 года в Красноярске, откуда со своей матерью, которая служила в конторе треста «Енисей-золото», в 1952 году попал в Норильск. Он устроился работать на Норильский горно-металлургический комбинат им. А. П. Завенягина водителем и параллельно статистом в Норильском Заполярном театре драмы им. Вл. Маяковского. Именно здесь истоки его творческой карьеры.

Далее по ступеням жизни в 1959 году в Москве он попал на спектакль «Кармен» с участием И. Архиповой и М. Дель Монако в Большой театр, именно тогда и случился переломный момент, когда он понял, что тоже хочет стать артистом. Приложив немало усилий, уже в 1965 году Владислав Иванович выдержал огромный конкурс в стажёрскую группу Большого театра. С этого момента начинается его большой творческий путь.

Почти четверть века он посвятил работе в Большом театре. Его знали не только в СССР, но и во всем мире. За это время он успел пройти стажировку в Милане, участвовал в зарубежных конкурсах.

С 1996 года - первый вице-президент Фонда И. Архиповой, затем вице-президент Международного Союза музыкальных деятелей, академик Международной академии творчества, действительный член Академии безопасности, обороны и правопорядка, профессор Московской государственной консерватории.

Концертный репертуар артиста включал более пятисот произведений камерного вокального жанра, в том числе романсы великих композиторов, а также партии в вокально-симфонических произведениях крупных форм — Первой симфонии А. Н. Скрябина, Девятой симфонии Л. Бетховена, Реквиеме Дж. Верди.

Имеет почетные звания «Заслуженный артист РСФСР», «Народный артист РСФСР», «Народный артист СССР», «Народный артист Кыргызстана», «Почётный профессор МГУ им. М.В. Ломоносова». Награждён орденами имени Ломоносова, Петра Великого I степени, Александра Невского I степени, «За заслуги перед Отечеством» IV степени, «Знак Почёта», «Служение искусству» и тринадцатью медалями. Кавалер «Золотой Звезды «Честь, Слава и Гордость России».

За неоценимый вклад в культуру и искусство города в июне 2008 года Владислав Иванович получил звание – почётный гражданин Норильска