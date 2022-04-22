Талнахчанам предлагают принять участие в разработке проекта благоустройства парка в зелёной зоне района

Парковая зона объединит участки, прилегающие к храму Святой Варвары, школе № 20 и гимназии № 48. Проект будет учитывать пожелания горожан.

«Сегодня у наших земляков есть возможность повлиять на то, как будет выглядеть обновлённая территория. Мнение жителей Талнаха важно, парк и прилегающие к нему территории должны быть максимально привлекательными и полезными для каждого. Хочется узнать, какие объекты горожане хотели бы там видеть», — сказал начальник талнахского территориального управления администрации города Норильска Андрей Добровольский.

Высказать свои пожелания жители Талнаха могут в социальной сети «ВКонтаке» в сообществе «Наш Талнах».